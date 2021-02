La grieta sanitaria: Kicillof cruzó a críticos de plan de vacunación

Las declaraciones del intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien disparó contra el Gobierno por armar “una estructura paralela para bajarle plata a La Cámpora”, no pasaron desapercibidas y el gobernador también se tomó el tiempo para explicar los motivos por los que considera necesario que crezca la preinscripción para la vacuna. “Lo peor que nos puede pasar hoy es que tengamos la vacuna y no saber quiénes son los que tienen la voluntad de vacunarse”, dijo. Y aseguró que “por eso hay organizaciones civiles, sindicatos, cultos, clubes y organizaciones políticas ayudando”. “Todo tipo de ayuda es necesaria; los que hace una semana decían que los jóvenes eran un desastre, ahora critican porque los ven ayudando, sin sacar provecho, a aquellos que no cuentan con las herramientas para hacerlo”, dijo.

Kicillof también hizo referencia a la publicación de los resultados de los estudios de la fase 3 de la Sputnik V en la revista The Lancet. “Demuestra lo que ya sabíamos desde la autorización de la ANMAT: es una tecnología confiable, segura y eficaz”, recalcó. Y destacó que “termina con las últimas excusas y barreras, la vacunación masiva será la única forma de terminar con el coronavirus”.

La denuncia pública del jefe comunal de Juntos por el Cambio generó la reacción de los legisladores bonaerenses de la oposición, quienes presentaron dos pedidos de informe para saber detalles concretos de la campaña Buenos Aires Vacunate.

La respuesta no tardó en llegar. Más allá del gobernador y del ministro de Salud Daniel Gollán, quien aseguró que “esta vacuna no envenena, da vida”, el presidente del bloque de diputados bonaerenses del Frente de Todos, Facundo Tignanelli respaldó en diálogo con Ámbito la acción de las organizaciones sociales y manifestó que su función “es ayudar a la gente para que se pueda inscribir. Hoy la forma de llegar a todos que tiene el Ministerio de Salud es a través de un registro de prescripción. La oposición no hace más que mentir. Es una continuidad de la militancia anticuarentena que plantearon en su momento”.

En la línea de lo referido por el intendente de Pergamino, el presidente del bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambios, Roberto Costa, sostuvo que “resulta incompatible la participación rentada o gratuita en el Plan Estratégico de Vacunación de quienes exterioricen su pertenencia a partidos y/o agrupaciones políticas, sindicales o empresariales”.

Como respuesta, Tignanelli sostuvo que “la politización de la pandemia arrancó por ellos. No hay que olvidar que en plena pandemia, Vidal llamó a salir a buscar votos. La oposición hace pedidos de informes de cosas que tienen claras y que son puro humo”. Y agregó que “es una clara campaña política de desinformación. No se vacuna en los locales de La Cámpora, se vacuna en hospitales. Le meten miedo a la gente. Le dicen que la vacuna te hace comunista y con esto tapan los intereses de otros como, por ejemplo, por qué no se discute el precio del servicio de cable”.

De cara a las elecciones, la oposición eligió volver a cuestionar uno de los caballitos de batalla que tiene el oficialismo: el cuidado de la salud. Desde Juntos por el Cambio analizan que más allá de la bronca de un sector de la sociedad por las restricciones y sus consecuencias económicas, el oficialismo tiene una mirada positiva de la sociedad por el manejo de la pandemia.

En ese marco, Tignanelli, al igual que Kicillof, celebró la iniciativa del jefe comunal de Trenque Lauquen, presidente del Foro de Intendentes Radicales e integrante de la mesa chica de la oposición en la Provincia, Miguel Fernández, quien sacó a los administrativos a la calle para lograr la mayor cantidad posible de preinscriptos para vacunarse.

El oficialismo presentó un proyecto de ley que busca que los órganos de la administración pública con atención al público estén obligados a consultar, de la misma manera que se hace con la donación de órganos a la hora de renovar DNI o licencia, si quieren vacunarse.