El nuevo Fan Fest "Gracias, Leo": todo lo que tenés que saber del evento para la despedida de Messi + Agregar ámbito en









A tan solo unas semanas de la despedida del capitán de la Albiceleste, además de poder asistir a la cancha, se podrá participar de un evento hecho especialmente para los fanáticos y vivirlo de una manera distinta.

"Gracias, Leo", la otra forma de despedir a Messi de la Selección argentina.

El evento principal para despedir a Lionel Messi de la Selección argentina será en el Estadio Monumental, cuando culminen los 90 minutos del partido contra Benín del 6 de octubre. Aún así, la Asociación del Fútbol Argentino organizó un nuevo Fan Fest denominado “Gracias, Leo” para aquellas personas que no pudieron sacar entradas para el cotejo de la fecha FIFA e igualmente quieren tener la sensación de haber sido parte del último baile del capitán.

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El evento, el mismo día del partido, será hospedado por el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, con la intención de que todos los fanáticos vivan una experiencia única. Desde las 12 hasta las 00 horas, los hinchas albicelestes podrán disfrutar de música, entretenimiento, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.

El nuevo fan fest de AFA. Además, también contará con una pantalla gigante para poder ver el partido contra Benín y seguir la retransmisión en vivo y en directo para no perderse los acontecimientos más importantes.

Para poder asistir al Fan Fest “Gracias, Leo” se deberán adquirir las entradas por la página oficial de Deportick, con un valor de $30.000 por persona, máximo ocho tickets por usuario, y también hay un combo de 2 personas y estacionamiento por $100.000.

Las propuestas exclusivas del Fan Fest para despedir a Messi La conducción del evento estará a cargo de Sergio “Goyco” Goycochea, quien interactuará con el público y protagonizará la experiencia “Penales con Goyco”, junto con juegos y desafíos para los asistentes.

Además, los artistas confirmados hasta el momento son el grupo Kapanga, quienes actuarán a partir de las 18.30 horas, y La T y La M, cuya participación comenzará a las 19.30. Mientras tanto, para que la gente siga disfrutando del buen ambiente, habrán DJs invitados con distintas intervenciones artísticas y de entretenimiento. Messi, el eje del evento. Por otro lado, los hinchas de la Selección también podrán ser parte de photo opportunity para posar con los títulos más importantes de la “Scaloneta”: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima, además de distintos espacios especialmente diseñados para generar contenidos y recuerdos de la jornada. Por último, el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” contará con un stream propio protagonizado por los integrantes del evento “Párense de Manos” y distintos miembros del entretenimiento, mientras de fondo la gente podrá interactuar con los inflables gigantes relacionados con el número 10, la Copa del Mundo y la pelota del Mundial 2026, demostrando que el protagonista no solo será el partido de despedida, sino que lo más importante es compartir el momento entre todos los fanáticos de la celeste y blanca.