No importa su resultado: la millonaria suma que cobrará Canelo Álvarez por subirse al ring

El tapatío dejará de lado su inactividad y volverá a pelear por un título oficial, esta vez como retador y con una enorme bolsa asegurada por presentarse.

En su vuelta al cuadrilátero, el mexicano intentará reconquistar una de las coronas que cedió frente a Crawford.

Saúl Álvarez volverá al boxeo después de más de un año sin competir. Su última presentación terminó con una derrota por decisión unánime ante Terence Crawford, resultado que le costó los títulos supermedianos y abrió el período de inactividad más largo de su carrera en los últimos años.

El tapatío también pasó por una cirugía de codo después de aquel combate y postergó su regreso hasta este año. Ahora prepara su vuelta al cuadrilátero ante uno de los rivales más prometedores de la actualidad, con la idea de recuperar uno de los cinturones que perdió y sin poner en riesgo sus ganancias.

Christian Mbilli será el encargado de recibir a Canelo en su regreso. El campeón mundial supermediano del CMB pondrá en juego su cinturón por primera vez el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, con el mexicano esta vez en condición de retador.

Tras superar su dolencia en el codo, el tapatío ya afinó detalles para acelerar su regreso al cuadrilátero.

El monarca de las 168 libras permanece invicto después de 30 peleas profesionales , con un récord de 29 victorias y un empate. Sus 24 nocauts también reflejan el estilo agresivo y de presión con el que el peleador de 31 años construyó su discreto ascenso dentro de la categoría.

Mbilli todavía era campeón interino del CMB cuando empató por decisión dividida con Lester Martínez en septiembre de 2025, durante la cartelera previa al combate entre Saúl Álvarez y Crawford. Más tarde fue elevado a campeón absoluto tras la salida del estadounidense y su posterior retiro.

El excampeón indiscutido, por su parte, llegará con 63 triunfos, tres derrotas, dos empates y 39 nocauts. La caída frente a Crawford fue la tercera de su carrera y dejó al oriundo de Guadalajara ante la necesidad de recuperar uno de los cinturones que había ganado en la categoría.

El invicto pugilista ostenta el título de la categoría, aunque llegó al trono tras el sorpresivo retiro de Crawford. Instagram de Christian Mbilli

El increíble acuerdo del boxeador mexicano con Riyadh Season

La pelea en Riad forma parte del acuerdo de cuatro combates que Canelo Álvarez cerró con Riyadh Season a comienzos de 2025. El primero fue la victoria sobre William Scull en Arabia Saudita, mientras el segundo correspondió a la derrota frente a Crawford en Las Vegas. El acuerdo por esa cantidad de contiendas, independientemente de los oponentes, se habría sellado por una suma de u$s400 millones.

Para el próximo compromiso sí circula una cifra concreta: la bolsa reportada para el mexicano es de u$s47 millones. En este caso no importará el resultado final y esa es una prima que se aseguró por el simple hecho de presentarse. Mbilli, en tanto, tendría una ganancia de u$s8,9 millones, la mayor de su carrera.

La suma atribuida al tapatío quedaría entre las bolsas más altas de su trayectoria. Ante Crawford tenía asegurado un mínimo de u$s100 millones, mientras en la tercera pelea contra Gennady Golovkin obtuvo cerca de u$s45 millones.

El patrimonio de Canelo Álvarez

El patrimonio neto de Canelo Álvarez está estimado en u$s350 millones, según distintos medios especializados. Sus ingresos, sin embargo, son considerablemente mayores: las ganancias acumuladas a lo largo de su carrera superaron los u$s850 millones después de la pelea contra Crawford, contando bolsas, patrocinios y negocios.

Una parte de esos ingresos salió directamente del ring. En 2018 firmó un contrato de u$s365 millones por 11 peleas con DAZN y Golden Boy Promotions, aunque el vínculo terminó antes de completarse. Después de su separación de ambas compañías, el mexicano pasó a negociar acuerdos más cortos y recuperó mayor control sobre sus bolsas y rivales.

Fuera del deporte también desarrolló distintos negocios. Es propietario de Canelo Energy, cuenta con más de 20 tiendas de conveniencia Upper y lanzó una línea de ropa, una aplicación de fitness, la marca de cócteles enlatados VMC y la bebida deportiva Yaoca. A eso se suma un acuerdo comercial de largo plazo con Anheuser-Busch valuado en alrededor de u$s2 millones anuales.