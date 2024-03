Yerbateros calificaron de "catastrófica" la apertura de las importaciones

Asimismo, explicó que el pequeño productor misionero no puede ser competitivo porque no puede “tener grandes extensiones”, en la plantación. “Un productor con 10 o 15 de yerba no va a poder ser competitivo nunca, porque Misiones tiene limitadas las plantaciones, porque tenemos mucho monte y no nos autorizan a extender las plantaciones, no podemos tumbar 10 o 20 hectáreas de monte y plantar yerba, porque tenemos que cuidar los recursos naturales, entonces nunca vamos a poder compararnos con otras grandes empresas, entonces el pequeño y el mediano productor tiene tendencia a desaparecer”, detalló.

“Estamos a la deriva”

Por otra parte, el productor yerbatero se refirió al precio de la materia prima dejando en claro que aún es algo incierto que llena de incertidumbre a todo el sector.

“Estamos a la deriva, no tenemos un precio digno, no se actualizaron, se hablaba de la oferta y demanda, que para Semana Santa estaríamos en los 500 pesos, pero seguimos en los 370 pesos puestos en secadero, descontando servicios de fletes y demás”, expresó Steffen, quien agregó “algo se estabilizaron las cosas, pero seguimos mal, no es que se nos cantaba pedir 505 pesos el kilo de la yerba, nosotros tenemos una guía de costo que nos avalaba el precio que nosotros estábamos pidiendo”.

En este sentido el jueves pasado cayó la sesión de precios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para la zafra de invierno debido a la ausencia de los directores representantes de por la provincia de Corrientes y los industriales quienes no reconocen a las autoridades de este organismo nacional.

Cabe acotar que para tratar el precio deben estar presentes los 12 directores porque debe aprobarse por unanimidad.

“Nación no laudará”

Steffen dijo que “sería bueno tener el Instituto Provincial de Yerba Mate y sea manejado por personas del sector (se trata de un proyecto de ley impulsado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Carlos Eduardo Rovira).

“No acompañamos las medidas del Gobierno nacional, estamos en un barco sin timón, todos perdidos, no tenemos organismo nacional que ejerce o ejecute el precio y Nación no va a laudar, entonces estamos atrapados en la oferta y demanda”, indicó.

En tanto que expresó que “el Instituto Provincial de Yerba Mate sería una muy buena herramienta, un instituto provincial manejado netamente por las partes de secadero, molino y productores, pero con algunas cuestiones modificadas, sobre todo las leyes que están mal. Personalmente me gustaría un instituto provincial, pero hay muchos productores que por el momento no están de acuerdo porque dicen que se va a implementar más impuestos que perjudicarán al productor. Creo que el Instituto bien manejado, sería muy bueno porque Misiones tiene el 95% de la materia prima, lo que nos permitiría ponerle el precio al producto en el mercado y las empresas vecinas que quieren comprar paguen el precio”, cerró.

“Mucha incertidumbre”

Por su parte el presidente de la Cámara de Molineros de la Yerba mate de Misiones Víctor Saguier dejó en claro que el panorama es incierto para muchos sectores productivos, pero reconoció que la yerba mate atraviesa un momento particular. “Hoy tenemos un Inym que no sabemos cómo está funcionando, para algunos el DNU está vigente y para otros no. Entonces estamos en una zona gris que no sabemos todavía hacia donde se puede encaminar esto”, sostuvo.

En cuanto a la liberación total de importaciones de alimentos, el molinero dijo que “todavía no tenemos precisiones, tendríamos que ver a qué precios vienen, y al abrir las importaciones hay que tener en cuenta que hay que pagar a ese proveedor del exterior y hoy hasta tenemos limitaciones para girar divisas, aunque se flexibilizaron, todavía existe imposibilidad para hacerlo”, señaló Saguier.

El representante de la Cámara de Molineros advirtió que una gran cuestión a resolver “son los precios que maneja hoy la yerba mate argentina, en comparación a otros países productores limítrofes como Brasil y Paraguay”.

“La anterior gestión del Inym limitó la oferta para elevar los precios y hoy, un reclamo que hacemos es que estamos más caros a nivel internacional. Hoy países productores como Paraguay y Brasil ofrecen un producto similar al nuestro a los mercados que nos llevó entre 30 y 40 años conquistar”, reveló.

Por último, Saguier aseguró que todos los actores de la cadena productiva vienen reclamando a Nación que designe un presidente para el Instituto Nacional de la Yerba Mate para tener así un poco más de claridad y “ver hacia dónde vamos”, manifestó.