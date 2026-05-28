Lanzaron un álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: cómo conseguir la pieza de H.I.J.O.S. Capital y el artista Ariel Cuadra

El material está en formato digital y reúne información biográfica de cada Madre o Abuela, como su fecha de nacimiento y el vínculo con sus familiares detenidos-desaparecidos.

A 50 años de la última dictadura cívico-militar en Argentina, la organización H.I.J.O.S. Capital junto al artista gráfico Ariel Cuadra presentaron un álbum de figuritas dedicado a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo .

La iniciativa, de acuerdo con lo que señala la publicación en Instagram, "busca sembrar memoria desde un lenguaje cercano, cotidiano y popular, invitando a compartir, intercambiar y completar figuritas como un acto colectivo de construcción de memoria".

El material se presenta en formato digital y gratuito , y quiere acercar a las nuevas generaciones la historia de las Madres y Abuelas como protagonistas centrales de la lucha por los derechos humanos en nuestro país.

Cómo es el álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

El álbum "Madres y Abuelas. El pueblo las abraza" reúne a distintas referentes de los organismos de derechos humanos en un formato que replica la lógica de un álbum tradicional, como el del Mundial 2026, pero con un contenido centrado en la memoria histórica.

"En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar en la República Argentina, esta pieza pone en el centro a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: mujeres imprescindibles de nuestra democracia, muchas de ellas ya fallecidas, pero eternas en la memoria colectiva, y otras que continúan acompañándonos físicamente en la lucha incansable por la verdad y la justicia", detalla la publicación en Instagram de Ariel Cuadra (@_arielcuadra), H.I.J.O.S. Capital (@h.i.j.o.s._capital) y Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion).

Embed - Ariel Cuadra on Instagram: "Álbum Madres y Abuelas El pueblo las abraza .. A 50 años del Golpe, este proyecto nace como un ejercicio colectivo de memoria, homenaje y encuentro. A las imprescindibles en la democracia, presentes y eternas en la lucha les hice un álbum con figuritas para juntarnos entre muchas manos, y hacer una ronda con memoria, como ellas siguen haciendo. El archivo generado es un PDF de descarga pública y gratuita, contiene también un instructivo de impresión. Ojalá en muchas casas, centros culturales, escuelas, organizaciones, se pueda tejer comunidad a partir de esta actividad colectiva. •• Te invito a descargar el archivo, juntar manos, armar una ronda llenar el álbum, compartirlo y pasarle la información a más manos para que también hagan lo mismo. .. Agradezco especialmente a @h.i.j.o.s._capital por el acompañamiento y difusión de siempre. .. Sigamos abrazando a nuestras Madres y Abuelas idolas de nuestra historia, las que gambetearon toda oscuridad para que Argentina viva en justicia y no en penumbras como quieren tantos otros. 30.000 detenidxs desaparecidos PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE. Gracias. .. #albumfiguritas #50añosdelgolpe #memoriaverdadyjusticia" View this post on Instagram

Cada figurita incluye información personal y biográfica de cada Madre o Abuela de Plaza de Mayo, como su nombre completo, fecha de nacimiento y el vínculo con sus hijos e hijas detenidos-desaparecidos.

En el caso de las Abuelas, también se incorporan datos sobre sus nietos y nietas apropiados, tanto los que ya recuperaron su identidad como aquellos que aún continúan siendo buscados.

"Esperamos que esta propuesta sirva para reunirnos —entre pocos o muchos— a conocer un poco más a nuestras ídolas de la democracia: aquellas que, con una fuerza interminable, gambetearon toda oscuridad para que la Argentina viva en democracia y para que la justicia exista frente a quienes aún la quieren en penumbras", detalla el comunicado en las redes sociales.

album madres1

Cómo descargar el archivo

El álbum y las figuritas están disponibles de manera libre y gratuita en formato PDF. El archivo puede descargarse desde el sitio web de H.I.J.O.S. Capital (https://hijos-capital.org.ar/), lo que permite su acceso sin restricciones.

Una vez descargado, el material puede imprimirse y utilizarse como un álbum físico, facilitando su circulación en escuelas, centros culturales, espacios comunitarios y actividades educativas.