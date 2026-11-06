Crisis en Paraguay: Santiago Peña solicitó 72 horas para designar un abogado para su juicio político + Agregar ámbito en









El mandatario sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta “insuficiente” para garantizar el proceso. La medida fue luego de su renuncia en medio de la inestabilidad política y económica.

Archivo. Peña afrontará el juicio político en Paraguay tras la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.

En medio de la crisis en Paraguay, desatada por la intervención de Ueno Bank que derivó en la renuncia del presidente del país Santiago Peña, el mandatario solicitó 72 horas para designar un abogado para enfrentar el juicio político. En su argumento, sostuvo que un plazo menor a 12 horas es “insuficiente” para garantizar un proceso que cumpla con los estándares de un Estado de derecho.

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La solicitud de Peña fue mediante una nota dirigida al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, donde hizo referencia a la notificación Nº 4217, fechada el 5 de noviembre, mediante la cual se le comunicó que debía formular su defensa y ofrecer pruebas dentro del proceso, indicó el medio ABC PY.

Crisis en Paraguay: Santiago Peña solicitó 72 horas para designar una defensa El mismo medio indicó que la nota se recibió a las 22:15 del jueves, "acompañada de un libelo acusatorio de 15 páginas y los anexos con unas 300 fojas". En el escrito, Peña cuestionó el escaso tiempo que tuvo entre la recepción de la notificación y la convocatoria para ejercer su defensa.

En el escrito, Peña cuestionó el escaso tiempo que tuvo entre la recepción de la notificación y la convocatoria para ejercer su defensa. @SantiPenap En su argumentación, el mandatario saliente señaló que, al tratarse de un procedimiento del que podría derivar una sanción, deben garantizarse las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la defensa. Sobre esa base, solicitó formalmente la prórroga para presentar las pruebas correspondientes.

El pedido se produce luego de que el Senado lo convocara para comparecer este viernes a las 10:00, en el marco del procedimiento de juicio político iniciado en su contra.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.



Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte… pic.twitter.com/Q6jCz4tzUE — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026 Crisis en Paraguay: Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político y reclamó que se devuelvan los ahorros El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este jueves que ejercerá su derecho a la defensa ante la continuidad del juicio político en su contra y afirmó que lo hará “con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”. El mandatario se pronunció luego de que los legisladores oficialistas abandonaran el Congreso y dejaran sin quórum la sesión que debía resolver su renuncia. El jefe de Estado también manifestó que colaborará con las instituciones competentes para esclarecer el escándalo de Ueno Bank. @santipenap “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, sostuvo Peña en un mensaje dirigido a sus compatriotas. El jefe de Estado también manifestó que colaborará con las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido en el escándalo de Ueno Bank, determinar responsabilidades y garantizar que quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, afirmó.