Los empleadores bonaerenses deberán presentar una declaración jurada digital sobre sueldos y jornadas + Agregar ámbito en









Se llama F.U.T.U.R.O. y deberá presentarse en forma periódica a través del Portal de Trabajo. Será voluntario desde diciembre y obligatorio a partir de enero de 2027.

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El Ministerio de Trabajo bonaerense estableció la implementación obligatoria en toda la provincia del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), una declaración jurada digital que los empleadores deberán presentar de manera periódica y que permitirá al organismo verificar en forma automatizada el cumplimiento de las obligaciones laborales antes de inspeccionar el lugar de trabajo.

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Así lo dispuso la Resolución 260/2026, firmada por el ministro Walter Correa y publicada este viernes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Según el cronograma fijado, los empleadores podrán presentar el formulario de manera voluntaria desde el período diciembre de 2026, y será obligatorio a partir del período enero de 2027.

La presentación se hará a través del Portal de Trabajo, la plataforma digital que el ministerio habilitó en 2024, y será gratuita. Con eso, según los fundamentos, se busca “evitar cargas económicas adicionales” para los empleadores.

El objetivo es que la cartera laboral cuente con información estandarizada sobre jornada, pago de haberes, recibos de sueldo y acreditaciones bancarias. A partir de esos datos, el Gobierno bonaerense apunta a detectar irregularidades como incumplimientos del descanso mínimo, pagos parciales o deficientes, acreditaciones tardías, omisión de conceptos remunerativos y subfacturación salarial.

La resolución vincula la herramienta con los cambios en la legislación nacional, en particular las modificaciones que la Ley 27.802 introdujo en la Ley de Contrato de Trabajo, que admiten documentación y registros laborales digitales. En ese contexto, el ministerio sostuvo que necesita herramientas tecnológicas que le permitan ejercer la fiscalización en todo el territorio y avanzar hacia la inspección virtual “de manera eficiente y con mayor automatización”.

Además del control, la información recolectada servirá para elaborar estadísticas y fortalecer las políticas públicas de trabajo y empleo, de acuerdo con el texto oficial. En sus considerandos, la norma recuerda que la Constitución bonaerense asigna a la Provincia el ejercicio indelegable del poder de policía en materia laboral y cita documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que destacan el papel de la inspección en la transición hacia la formalidad. La Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del ministerio quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias para la puesta en marcha del formulario. Los alcances, requisitos y el procedimiento de presentación figuran en un anexo que no se incluye en el texto que me pasaste.

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