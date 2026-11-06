Franco Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver la carrera en vivo + Agregar ámbito en









La Fórmula 1 disputa este fin de semana la vigésima fecha de la temporada en Interlagos. El piloto argentino buscará recuperarse con Alpine tras la polémica sanción en México.

Franco Colapinto buscará recuperarse en el Gran Premio de Brasil, la vigésima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.

La Fórmula 1 continuará su temporada 2026 con el Gran Premio de Brasil, que se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, en San Pablo. La vigésima fecha del campeonato contará con la participación del argentino Franco Colapinto, quien buscará sumar puntos con Alpine después de su controvertido paso por México.

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El fin de semana tendrá tres sesiones de entrenamientos libres, una clasificación y la carrera principal, programada para el domingo 8 de noviembre a las 14:00, hora de Argentina. A diferencia de otras ediciones, el GP de Brasil de 2026 no contará con una carrera sprint.

Franco Colapinto buscará recuperarse en el GP de Brasil El piloto argentino de Alpine llegará a Interlagos después de una polémica penalización en el Gran Premio de México, que lo privó de sumar puntos en el campeonato.

Colapinto había finalizado en la octava posición, pero recibió una sanción de diez segundos por no reducir la velocidad durante un período de bandera amarilla. Como consecuencia, quedó relegado al 15° puesto de la clasificación final y terminó fuera de la zona de puntos.

Ahora, el argentino intentará dejar atrás ese episodio y conseguir un mejor resultado en el circuito brasileño. La cita representa una nueva oportunidad para el piloto de Alpine, que buscará mejorar su rendimiento desde los entrenamientos y obtener una buena posición de largada en la clasificación del sábado.

Interlagos será nuevamente el escenario de una de las fechas tradicionales de la Fórmula 1. El trazado tiene una extensión de 4,309 kilómetros y la carrera se disputará a 71 vueltas, con una distancia total de 305,879 kilómetros. El nuevo look de Franco Colapinto Para esta carrera, Alpine cambió la indumentaria de sus pilotos que no vestirán de rosa, sino de amarillo. Además, Colapinto usará un nuevo casco. Locked in with yellow for São Paulo pic.twitter.com/d68Z9MIZAd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 4, 2026 Dónde ver el Gran Premio de Brasil por TV y streaming Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Brasil 2026 a través de Fox Sports y de la cobertura de ESPN disponible mediante Disney+. La plataforma de streaming Disney+ Premium permitirá seguir las sesiones del fin de semana, mientras que F1 TV Pro también ofrecerá la cobertura de la competencia para sus suscriptores. F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Brasil Viernes 6 de noviembre Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30 Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00 Sábado 7 de noviembre Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30 Clasificación: 15.00 a 16.00 Domingo 8 de noviembre Carrera: 14.00 Todos los eventos son en horario de Argentina.