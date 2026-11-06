La Fórmula 1 continuará su temporada 2026 con el Gran Premio de Brasil, que se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, en San Pablo. La vigésima fecha del campeonato contará con la participación del argentino Franco Colapinto, quien buscará sumar puntos con Alpine después de su controvertido paso por México.
Franco Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver la carrera en vivo
La Fórmula 1 disputa este fin de semana la vigésima fecha de la temporada en Interlagos. El piloto argentino buscará recuperarse con Alpine tras la polémica sanción en México.
-
Colapinto habló sobre el divertido momento en un Renault 6 ploteado de Alpine
-
Colapinto manejó un auto ploteado de Alpine por las calles de Brasil
El fin de semana tendrá tres sesiones de entrenamientos libres, una clasificación y la carrera principal, programada para el domingo 8 de noviembre a las 14:00, hora de Argentina. A diferencia de otras ediciones, el GP de Brasil de 2026 no contará con una carrera sprint.
Franco Colapinto buscará recuperarse en el GP de Brasil
El piloto argentino de Alpine llegará a Interlagos después de una polémica penalización en el Gran Premio de México, que lo privó de sumar puntos en el campeonato.
Colapinto había finalizado en la octava posición, pero recibió una sanción de diez segundos por no reducir la velocidad durante un período de bandera amarilla. Como consecuencia, quedó relegado al 15° puesto de la clasificación final y terminó fuera de la zona de puntos.
Ahora, el argentino intentará dejar atrás ese episodio y conseguir un mejor resultado en el circuito brasileño. La cita representa una nueva oportunidad para el piloto de Alpine, que buscará mejorar su rendimiento desde los entrenamientos y obtener una buena posición de largada en la clasificación del sábado.
Interlagos será nuevamente el escenario de una de las fechas tradicionales de la Fórmula 1. El trazado tiene una extensión de 4,309 kilómetros y la carrera se disputará a 71 vueltas, con una distancia total de 305,879 kilómetros.
El nuevo look de Franco Colapinto
Para esta carrera, Alpine cambió la indumentaria de sus pilotos que no vestirán de rosa, sino de amarillo. Además, Colapinto usará un nuevo casco.
Dónde ver el Gran Premio de Brasil por TV y streaming
Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Brasil 2026 a través de Fox Sports y de la cobertura de ESPN disponible mediante Disney+.
La plataforma de streaming Disney+ Premium permitirá seguir las sesiones del fin de semana, mientras que F1 TV Pro también ofrecerá la cobertura de la competencia para sus suscriptores.
F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Brasil
Viernes 6 de noviembre
Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30
Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00
Sábado 7 de noviembre
Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30
Clasificación: 15.00 a 16.00
Domingo 8 de noviembre
Carrera: 14.00
Todos los eventos son en horario de Argentina.
- Temas
- Franco Colapinto
- Fórmula 1