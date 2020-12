De Frondizi a Fernández: poner a la Argentina de pie

La crisis actual de nuestro país -agravada por la pandemia- es seguramente mucho peor que en 1958. Es hora de declarar la Batalla por el Desarrollo. Las condiciones financieras mundiales son muy favorables, con tasas de interés en los niveles más bajos que registre la historia y una muy abundante liquidez internacional. Es altamente probable que estas condiciones se mantengan por muchos años, debido a los muy altos niveles de endeudamiento público y privado vigentes en prácticamente todo el mundo.

Argentina tiene el potencial para desarrollar proyectos que atraigan capitales, pero debe crear las condiciones para competir con otros países. Sin inversiones no hay empleos productivos. Sin empleos productivos es imposible terminar con la pobreza y tampoco hay los recursos fiscales para mitigarla. Solo la creación de empleos productivos en el sector privado puede restablecer la sustentabilidad económica y social.

Debemos comparar cómo son las condiciones para las inversiones en Argentina respecto de otros países de la región. A partir de esa comparativa regional, formular las adecuaciones necesarias para que Argentina sea atractiva en la competencia por los capitales. Aprobar una ley de inversiones en el Congreso que otorgue estabilidad en el tiempo a los inversores. No hacerlo nos condena a una inversión cada vez menor (menos de 13% del PBI en 2019, caída profundizada a 9% del PBI en la pandemia), que no alcanza ni siquiera a reponer el desgaste de las inversiones existentes.

Las condiciones actuales no son favorables. Mercados internos con precios regulados, exportaciones con tipo de cambio intervenido y retenciones no son las condiciones vigentes en los países vecinos. Los costos tributarios, logísticos y laborales en Argentina son más altos que en otros países de la región. No hay financiamiento para la inversión. No es posible actualmente remitir dividendos al exterior. Es difícil que alguien entre adonde no podrá salir. El riesgo-país y la inflación en niveles muy altos aumentan la tasa de descuento de los ingresos proyectados para las inversiones. Es justo señalar que, con escasas excepciones, estas condiciones han prevalecido en Argentina por décadas y han configurado nuestro crítico presente.

Para revertir esta situación, deben tomarse medidas drásticas que fomenten las inversiones con destino a exportación. Nuestro pasado de incumplimientos y defaults nos complica la tarea. Nuestro presente plagado de problemas no ayuda. Pero sin inversiones no hay salida sustentable.

Parece entonces oportuno que el presidente Alberto Fernández, cuyas iniciales coinciden con las de Arturo Frondizi y también coincide su propuesta de “poner a la Argentina de pie”, coincida con aquel pragmatismo y coraje tomando las medidas para impulsar de una vez todas las reformas estructurales que el país necesita. Podremos entonces esperar que los próximos anuarios de Ámbito, testigo privilegiado y calificado de tantos años de economía argentina, nos encuentren vencedores en la Batalla por el Desarrollo de la Argentina.

Dueño de Morixe y Pte. de Sociedad Cial. del Plata.