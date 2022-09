“About”: lúcida exposición de fotografías

La muestra se abre con dos fotografías en gran formato de Jacques Bedel en blanco y negro, ambas pertenecen a la serie “Deus ex machina”, término que significa “Divinidad que desciende de la máquina”. El título se relaciona con los escenarios que Bedel fotografía: iglesias inundadas donde se destaca el esplendor de la arquitectura. “Los interiores de iglesias en situación de catástrofe, las Inundaciones desenfrenadas e inquietantes y los cielos tormentosos, arrasan los grandiosos escenarios antes dedicados al recogimiento”, observa Florence Baranger en el texto que le dedica a la serie. Agrega que ya no será posible encontrar paz en el barroquismo de Sant’Agnese in Agone en Roma, ni en el gótico Santi Giovanni e Paolo en Venecia o en la renacentista Trinité de París. “El espectador se encuentra aquí, por así decirlo, ‘in media res’: en el medio del cuadro donde todo está sucediendo”, concluye Barenger. El marco forma parte de las dramáticas obras y las imágenes están impresas sobre policarbonato.