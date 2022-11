Atentado: la querella prepara un nuevo escrito y propone más medidas de prueba

Bruglia, miembro de la sala primera de la Cámara Federal porteña, resultó sorteado para definir si Capuchetti debe continuar a cargo de la investigación, por lo cual deberá intervenir en el marco de la recusación presentada por los abogados de la querella de la vicepresidenta, quienes impulsan el apartamiento de la jueza porque consideran que frenó la investigación.

Con la idea de que la querella pretende exponer de forma oral sus argumentos para recusar a la jueza, Bruglia convocó a la audiencia para mañana.

Capuchetti ya rechazó apartarse de la investigación en la que están detenidos y procesados como autores del atentado contra Cristina de Kirchner, Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte .

La querella pidió separar a la magistrada por supuesto “temor de parcialidad” y aludió a un accionar “como mínimo, negligente” desde “el primer día de la investigación”, cuando se reseteó el teléfono del agresor Sabag Montiel, lo que derivó en la pérdida de información clave sobre sus contactos y últimos movimientos.

“Así es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la Justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, advirtieron los abogados Ubeira y Aldazábal en el escrito de recusación.

De esa manera, la querella de la vicepresidenta analiza realizar una nueva presentación en la causa en la que se investiga el intento de asesinato y propondrá una serie de medidas de prueba vinculada a elementos que se encuentran en el expediente pero que consideran que no se abordaron con profundidad.

El escrito, que apunta a reforzar la investigación de pistas que a criterio de la querella no fueron indagadas “a fondo”, propone medidas de prueba y valora algunos elementos que hasta ahora “parecieron sido haber pasados por alto”, como algunos mensajes hallados en el teléfono celular del procesado Gabriel Nicolás Carrizo, adelantaron las fuentes.

Carrizo, procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, aparece en la venta de copos de nieve de Sabag Montiel y Uliarte, los dos procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa.

El celular de Carrizo fue el elemento que lo llevó a prisión y habría más mensajes de WhatsApp que aún no fueron valorados en ninguna resolución judicial, pero que complicarían al jefe de la denominada “banda de los copitos” y que agregarían elementos sobre el supuesto aporte de una pistola que podría haberle hecho a Sabag Montiel y la planificación del hecho.

La presentación ocurrirá en la víspera de la audiencia ante la Cámara Federal porteña en la que la querella expondrá los argumentos por los que reclama el apartamiento de la jueza Capuchetti.

La querella le adjudica a la jueza haber adoptado “una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa”, tras reprocharle la forma en la que condujo la investigación de las pistas conocidas como “Casablanca” y “Carrol”.

La pista “Casablanca” es aquella que busca determinar si el diputado nacional de Juntos por el Cambios Gerardo Milman hizo referencias al atentado antes de que ocurriera, como lo denunció un testigo que dijo haberlo escuchado en el bar que lleva el nombre de la pista; mientras que la “Carrol” es la que se inició luego de que Sabag Montiel pidiera por carta que Hernán Carrol, de la Nueva Centro Derecha, le designara un abogado.

La querella también le reprocha a la jueza que no haya querido investigar la posible influencia de la organización conocida como Revolución Federal, nacida en redes sociales, en el intento de asesinato contra la vicepresidenta.

“Cada vez hay más vínculos entre Revolución Federal y Uliarte, que parece haber estado, como mínimo, en dos marchas de esta agrupación (a las que, según su fundador, solo iban cuarenta personas). Además, sabemos que Jonathan Morel (su fundador) adelantó por Twitter, exactamente, la misma mecánica de ataque que ejecutó Sabag Montiel”, sostuvo la querella en su recusación a Capuchetti.