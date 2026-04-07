El negocio de los importadores atraviesa uno de sus momentos más dinámicos en la Argentina. En marzo, varias marcas lograron incrementar su volumen de patentamientos, consolidando su presencia en un mercado cada vez más competitivo.
Los autos importados pisan fuerte: las marcas que más crecieron en marzo en el país
El segmento de importadores acelera su expansión con mayor volumen y una oferta cada vez más diversa, donde las marcas asiáticas marcan el ritmo.
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Este fenómeno responde a una combinación de factores: mayor disponibilidad de unidades, competitividad en precios y una oferta enfocada en tecnología, electrificación y SUV.
Top 10 importadores (marzo 2026)
- BYD – 1.353
- NISSAN – 1.155
- BAIC – 930
- HYUNDAI – 632
- HONDA – 537
- KIA – 434
- MG – 362
- BMW – 251
- AUDI – 213
- CHANGAN – 167
Un nuevo mapa importador más competitivo
El liderazgo de BYD confirma el avance de los vehículos electrificados en el mercado local, con una estrategia agresiva que combina precio y tecnología. En segundo lugar, Nissan aporta volumen y estabilidad, posicionándose como uno de los actores más sólidos dentro del universo importador.
También se destacan BAIC, Hyundai y Honda, que continúan ampliando su presencia con una gama cada vez más competitiva. En paralelo, marcas como KIA y Changan siguen ganando terreno, impulsadas por una oferta moderna y accesible.
En el segmento premium, BMW y Audi mantienen su lugar con volúmenes más acotados pero sostenidos.
El escenario actual confirma una tendencia clara: los importadores, especialmente los de origen asiático, están redefiniendo el mercado argentino con propuestas más tecnológicas y agresivas en precio.
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