Los autos importados pisan fuerte: las marcas que más crecieron en marzo en el país + Seguir en









El segmento de importadores acelera su expansión con mayor volumen y una oferta cada vez más diversa, donde las marcas asiáticas marcan el ritmo.

Los autos importados ganan terreno en la Argentina

El negocio de los importadores atraviesa uno de sus momentos más dinámicos en la Argentina. En marzo, varias marcas lograron incrementar su volumen de patentamientos, consolidando su presencia en un mercado cada vez más competitivo.

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Este fenómeno responde a una combinación de factores: mayor disponibilidad de unidades, competitividad en precios y una oferta enfocada en tecnología, electrificación y SUV.

Top 10 importadores (marzo 2026)

BYD – 1.353 NISSAN – 1.155 BAIC – 930 HYUNDAI – 632 HONDA – 537 KIA – 434 MG – 362 BMW – 251 AUDI – 213 CHANGAN – 167 Un nuevo mapa importador más competitivo El liderazgo de BYD confirma el avance de los vehículos electrificados en el mercado local, con una estrategia agresiva que combina precio y tecnología. En segundo lugar, Nissan aporta volumen y estabilidad, posicionándose como uno de los actores más sólidos dentro del universo importador.

BYD El liderazgo de BYD confirma el avance de los vehículos electrificados en el mercado local, con una estrategia agresiva que combina precio y tecnología. También se destacan BAIC, Hyundai y Honda, que continúan ampliando su presencia con una gama cada vez más competitiva. En paralelo, marcas como KIA y Changan siguen ganando terreno, impulsadas por una oferta moderna y accesible.

En el segmento premium, BMW y Audi mantienen su lugar con volúmenes más acotados pero sostenidos. El escenario actual confirma una tendencia clara: los importadores, especialmente los de origen asiático, están redefiniendo el mercado argentino con propuestas más tecnológicas y agresivas en precio.