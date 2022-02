Todo el confort eléctrico

3| El interior corresponde a un vehículo premium, en cuanto a calidad de materiales, terminaciones y sensación de confort. Otra vez, muy similar a los SUV nafteros de la marca. La butaca del conductos se puede regular a la posición ideal de forma eléctrica. El volante multifunción está forrado en cuero. Cuando se mira el tablero se empiezan a percibir detalles que identifican a un vehículo eléctrico. Por ejemplo, un indicador del porcentaje de carga que tiene la batería. También, cuando se enciende, aparece la palabra “ready” en letras verdes. Una diferencia más es el medidor de recarga que se genera en las maniobras de frenado o desaceleración. Todo en forma digital. Hay una segunda pantalla, en la parte central, que sirve para manejar el completo sistema multimedia. También para elegir los diferentes modos de manejo. Una tercera pantalla, abajo, concentra los comando de climatización. Es tanta la tecnología que ofrece, en general, que no se puede resumir en una nota, pero está claro que subirse a un e-tron es lo más parecido a viajar al futuro. La selectora de marchas sí ofrece un diseño novedoso. Las plazas traseras son cómodas y amplias para tres personas y el baúl también ofrece un gran espacio interior, acorde a un modelo de estas dimensiones. Unos 600 litros que pueden llegar a 1.725 si se rebaten los asientos traseros. Nada está sacrificado por la nueva tecnología. Debajo del piso del baúl se encuentra la rueda de auxilio. Es del tipo de las que se requiere inflar, cuando se requiere usar, mediante un compresor portátil.

4| El Audi e-tron tiene dos motores eléctricos. Uno, para las ruedas delanteras, que entrega 184cv con 309 Nm de torque. Otro, para las traseras, de 224cv y 355 Nm. Un total de 408cv y 664Nm de torque. Las baterías de iones de litio de 95 kWh. El sistema de tracción Quattro distribuye la potencia de forma electrónica en las ruedas que la requieran. Si se viene circulando por una superficie normal y se pierde adherencia por aparecer agua, barro o hielo, el sistema se ajusta para obtener la mejor respuesta.

5| Aunque ya la tecnología híbrida (que cuenta con un motor eléctrico de inicio) o eléctrica se va haciendo conocida, no está demás reiterar algunas cosas. Cuando se enciende el vehículo, mediante el botón “start” no se notará ningún cambio. No habrá ruido como en el caso de los motores de propulsión. Sólo la leyenda “ready”. La particularidad de estos vehículos es que son silenciosos. Además de esto, la insonorización es perfecta. Una de las “ventajas” de los motores tradicionales es que su ruido tapaba otros sonidos que provienen de la calle, el viento o el rodamiento. Incluso, de la misma estructura del auto. Al desaparecer el ruido del motor, hay que hacer un trabajo muy eficiente de insonorización para que no se escuchen. Por eso, estar en el habitáculo de un eléctrico como este, de nivel premium, los pasajeros están en casi total aislamiento acústico respecto a lo que sucede en el exterior. Una vez que se pone en marcha, la respuesta de confort es la previsible para un Audi y más el tope de gama. Pese a ser un vehículo de más de 2.500 kilos, se mueve con agilidad y rapidez. La potencia la entrega desde el primer metro y no tiene caída de revoluciones, como los autos convencionales. La dirección en liviana para poder maniobrar con facilidad en el tránsito o al estacionar. Cuando se sale a la ruta y se pisa el acelerador se siente que hay más de 400 caballos empujando. Se llega a las velocidades máximas permitidas en pocos segundos. Según la especificación, acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y la misma respuesta se tiene cuando se hacen maniobras de sobrepaso. Es todo potencia. La velocidad máxima está limitada en 200 km/h. Es un dato para quienes tienen la oportunidad de probarlo en una pista especial.

A altas velocidades, se los siente muy estable, gracias a una suspensión que amortigua las irregularidades de las calles de ciudad o se muestra firme en ruta. Lo mismo sucede con la dirección que se endurece a medida que se pisa el acelerador. Todo está pensado para el placer de conducir.

6| La autonomía que se informa es de 400 kilómetros, pero eso se va a alcanzar en condiciones muy especiales. Casi ideales. La práctica muestra que es un dato muy variable. Tiene diferentes modos de conducción y cada uno demandará un consumo distinto. También influye la forma de manejo y cuánto se pisa el acelerador, como los autos a propulsión. Por ejemplo, el uso del aire acondicionado (o la calefacción, en otras épocas) modifica notoriamente la autonomía. Se puede jugar conectando y desconectando el climatizador y se verá como suben y bajan los kilómetros a recorrer. La diferencia es de 20 kilómetros o más. Un factor muy importante es el ámbito donde de mueva. Si es urbano o si es autopista. En este punto hay una particularidad. Como los vehículos eléctricos tienen un sistema de regeneración de energía, a través del frenado o la desaceleración, cuanto más se frene o se desacelere, mayor va a ser la autonomía. Esta es una idea contraria a los autos de combustibles clásicos que consumen menos a velocidades constantes que con el permanente pisado de freno o acelerador que obliga el tránsito urbano. Por eso, la autonomía dependerá de todos esos factores. En el manejo para esta nota, lo máximo que marcó, apenas recibido el vehículo y con la carga a full, fueron 360 kilómetros, pero es un dato ilustrativo.

7| Una vez comprendido lo que sucede con la autonomía hay que entrar en cómo se carga el vehículo. Son dos temas que están relacionados ya que esto último dependerá del uso que se le quiera dar. Por ese motivo, cada conductor tendrá una forma diferente de manejase. Desde Audi aconsejan cargar hasta el 80% de la capacidad, salvo en situaciones donde se sabe que se va a salir de viaje a la ruta. Si el uso va a ser urbano, no es necesario perder tiempo en una carga que no se requiere. Hay que tener en cuenta que el tiempo de carga no es proporcional. Es decir, tardará determinado tiempo en cubrir un porcentaje de la carga – por ejemplo el 70%-, pero el 30% restante va a demorar más. No lo va a hacer en casi la mitad del tiempo que demandó llegar a 70%. Posiblemente demore lo mismo. Es por eso que no vale la pena perder ese tiempo si con el 70% alcanza para ir y venir del destino previsto. Hay distintas formas de carga. Hay cargadores públicos en algunas estaciones de servicio o centros comerciales, pero lo cierto es que todavía no hay una red confiable y eficiente. Con este eléctrico o con otro, hay que averiguar bien dónde y cómo funcionan. En el caso de Audi, hay habilitados en los concesionarios puestos de carga rápida. También acá hay que tener en cuenta que la rapidez de la carga dependerá de los equipos instalados. Para una carga parcial, se puede demorar unos 20 minutos o poco más. Si la carga es completa, habrá que esperar una hora larga. Quienes compren este modelo -teniendo en cuenta su precio que se puede ver en el punto 10 – instalarán en su casa un cargador rápido. Audi tiene un acuerdo con Siemens para que esta empresa haga la instalación correspondiente. El costo corre por cuenta del propietario del vehículo y ronda los 6.000 euros. También dependerá de tarifa de electricidad que quiera pagar, si es domiciliaria o industrial. Existe la posibilidad de cargarlo con un enchufe común trifásico de domicilio, pero demorará bastante tiempo. No todas las casas reciben la misma tensión. La experiencia con esta unidad, enchufada a una ficha común, permitió cargar la batería unos 20 kilómetros en dos horas.

8| El equipamiento de confort es muy amplio. Algunos simples. Tres terminales USB, una USB-C, un toma de 12v, en la parte delantera o, en la trasera, control de la climatización digital. Otros más sofisticados. Para destacar, un sistema opcional que reemplaza a los espejos retrovisores por cámaras ubicadas en el mismo lugar que los espejos, pero que transmiten las imagen de lo que sucede a los costados del vehículos en unas pantallas en el interior de las puertas, apenas debajo de la línea de visión que se tiene cuando se miran los espejos retrovisores.

9| En cuanto a seguridad, basta con decir que logró cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP. Obviamente, tiene airbags de todo tipo, ABS, ESP, Control de tracción y todas las ayudas de conducción que se puedan imaginar. Desde el punto de vista técnico, poco le falta para ser un vehículo de conducción autónoma.

10| El Audi E-tron 55 Quattro SUV cuesta u$s204.000. La garantía es de 3 años o 90.000 kilómetros y de 8 años para la batería.