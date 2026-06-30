Automotrices japonesas unen fuerzas para contraatacar a China en la carrera tecnológica en la industria

Las marcas negocian el desarrollo conjunto de una ECU central para reducir costos, acelerar tiempos y competir frente al avance de Tesla y las marcas rivales.

Las automotrices japonesas Honda, Nissan y Mitsubishi Motors avanzan en conversaciones clave para compartir el desarrollo de las unidades de control electrónico (ECU) en sus próximos modelos. La iniciativa busca optimizar inversiones y posicionarse mejor en un mercado donde el software gana protagonismo frente a la ingeniería tradicional.

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El objetivo es claro: recortar costos de desarrollo y ganar escala tecnológica frente a competidores como Tesla y fabricantes chinos, que hoy marcan el ritmo en innovación digital, conectividad y actualizaciones remotas.

En los vehículos actuales, una ECU se encarga de funciones específicas como el motor, los frenos o los sistemas de asistencia. En algunos casos, un auto puede contar con hasta 100 módulos electrónicos independientes . Sin embargo, este esquema está cambiando con la llegada de los vehículos definidos por software (SDV) .

En este nuevo concepto, el vehículo necesita una unidad central más potente capaz de coordinar múltiples funciones al mismo tiempo y recibir actualizaciones constantes vía internet. Esto permite que el auto evolucione incluso después de haber sido vendido.

La iniciativa busca optimizar inversiones y posicionarse mejor en un mercado donde el software gana protagonismo frente a la ingeniería tradicional.

El software pasa a ser el eje del vehículo, habilitando mejoras en conducción autónoma, asistencias avanzadas, navegación, entretenimiento y comportamiento dinámico sin necesidad de modificar componentes físicos.

Estrategia compartida para competir globalmente

Según reportes de medios japoneses, Honda y Nissan están en la etapa final del acuerdo para desarrollar una ECU central conjunta, que también podría ser suministrada a Mitsubishi, donde Nissan mantiene una participación accionaria.

El desarrollo de esta arquitectura implica altos costos y conocimientos especializados, por lo que compartir recursos permitiría acelerar los tiempos de lanzamiento y reducir la carga financiera. Los primeros modelos con esta tecnología podrían llegar entre 2029 y 2030, tanto en versiones eléctricas como híbridas.

Además, las compañías evalúan colaboraciones productivas en Norteamérica, incluyendo la fabricación conjunta de pickups y el desarrollo de vehículos de mayor tamaño.

Este avance se produce luego del fallido intento de fusión en 2025, tras el cual las marcas optaron por una estrategia más flexible basada en proyectos compartidos, manteniendo al mismo tiempo su independencia en áreas clave como la experiencia de usuario, la conducción autónoma y los sistemas de entretenimiento.

En un escenario donde la industria automotriz redefine sus bases, las automotrices japonesas buscan no quedar atrás en una carrera donde la escala tecnológica ya es tan determinante como la industrial.