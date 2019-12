Obviamente, también se habla del tema costos. Entre muchos de los rubros que impactan en este capítulo está el laboral. Ya las automotrices hicieron un fuerte ajuste de personal en los últimos dos años de manera silenciosa y sin conflictos, casi todos bajo la modalidad de “retiros voluntarios”. Se eliminaron turnos completos, es decir, dotaciones de 400 ó 500 trabajadores. En tanto, el Gobierno implementó por decreto la doble indemnización. Es una medida transitoria pero que marca una señal sobre el rumbo de gestión.

En el trabajo se remarca otro factor importante que es caballito de batalla de las empresas: la previsibilidad de las reglas de juego. “Es imposible pensar en un crecimiento sólido si cada cuatro años cambiamos radicalmente el rumbo económico”, se quejaron en otra automotriz. Motivos no faltan: en las automotrices no saben cuál será el esquema de Impuestos Internos que regirá desde el 1 de enero, pese a que está establecido por ley desde hace un año, el gobierno anterior dejó deuda de $1.300 millones en concepto de los subsidios del plan Agost0km y no tienen certeza de que la salde el kirchnerismo, acumulan una deuda de meses por la devolución de reembolsos a las exportaciones superior a los u$s400 millones sin fecha cierta de cobro.