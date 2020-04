A partir de esa información, se pueden realizar numerosas especulaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la decisión de dar de baja el plan de una pickup “melliza” la tomó Volkswagen y no fue consensuada por Ford. Así fue explicado (con evidente malestar) por el alto ejecutivo regional de la marca estadounidense, en Brasil, el viernes por la mañana, a proveedores de ese país y la Argentina, como se consigna en la nota. El otro dato a tener en cuenta es que el proyecto no continuará en Sudamérica pero si en otros continentes. Por caso, en Sudáfrica habrá un modelo conjunto. Estos dos datos permiten tener, al menos, la idea de que el problema no es a nivel global sino local. En esa afirmación, se entiende la dura posición de Di Si desde un primer momento. Este ejecutivo argentino tuvo un permanente ascenso en su carrera basada en significativos logros. Desde el área de finanzas de la filial local –puesto en el que alcanzó excelentes resultados en momentos difíciles – llegó a la presidencia de la misma. Pudo, pese a las duras exigencias de la casa matriz, conseguir una inversión de u$s650 millones para el proyecto Tarek para Pacheco. Eso lo llevó a presidir la poderosa filial brasileña y extender su poder a Latinoamérica, gracias a la gran valoración de su desempeño en Alemania. Sin duda, es un hombre de peso en la automotriz a nivel mundial y sus opiniones son tenidas en cuenta. Su resistencia ante el proyecto Cyclone parece haber sido determinante.