BMW suma una nueva versión diésel electrificada del X1 en la Argentina + Seguir en









La marca alemana amplía la gama de su SUV compacto con una alternativa que combina la motorización mencionada y tecnología mild hybrid de 48V, enfocada en mejorar la eficiencia y la autonomía para viajes largos.

La nueva versión del BMW X1, ya disponible

BMW amplió su oferta en el mercado argentino con la incorporación de una nueva versión del BMW X1, uno de los SUV compactos más importantes dentro del segmento premium. Se trata del BMW X1 sDrive20d Efficient, una variante que incorpora motorización diésel con tecnología mild hybrid, pensada para mejorar el consumo de combustible y optimizar la respuesta del motor en distintas condiciones de manejo.

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La llegada de esta versión también redefine el ingreso a la gama del modelo en el país, ya que se posiciona como la opción más accesible dentro del portfolio del BMW X1, con un precio de u$s44.900.

Un SUV eficiente con tecnología mild hybrid El nuevo BMW X1 sDrive20d Efficient combina un motor diésel de cuatro cilindros y dos litros que desarrolla 150 hp, junto con un sistema eléctrico de 48V capaz de aportar 20 hp adicionales. Este conjunto permite alcanzar una potencia combinada de 163 hp y un torque máximo de 400 Nm.

El sistema mild hybrid también recupera energía durante las frenadas y desaceleraciones para almacenarla en la batería y utilizarla posteriormente como apoyo al motor térmico. Esto mejora la reacción del vehículo a bajas revoluciones y contribuye a reducir el consumo de combustible.

P90631678_highRes_bmw-x1-sdrive20d-03-(1) El nuevo BMW X1 sDrive20d Efficient combina un motor diésel de cuatro cilindros y dos litros que desarrolla 150 hp, junto con un sistema eléctrico de 48V capaz de aportar 20 hp adicionales. En términos de eficiencia, el modelo ofrece un consumo combinado cercano a los 5 litros cada 100 kilómetros, lo que, junto a su tanque de 54 litros, permite alcanzar una autonomía considerable para viajes largos con menos paradas para repostar.

La transmisión está a cargo de una caja automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades, que transmite la potencia al eje delantero mediante el sistema sDrive. Una gama amplia con diferentes tecnologías Con la incorporación de esta versión, BMW Argentina amplía su estrategia de ofrecer distintas alternativas de motorización dentro de un mismo modelo. La gama del BMW X1 incluye opciones con motores a combustión, sistemas mild hybrid, híbridos enchufables y versiones eléctricas, lo que permite adaptarse a diferentes necesidades y preferencias de los clientes. Actualmente, la oferta del modelo en el país queda conformada de la siguiente manera: BMW X1 sDrive20d Efficient – u$s44.900

BMW X1 sDrive18i BlackEdition – u$s54.900

BMW X1 sDrive18i xLine – u$s62.900

BMW X1 xDrive20i xLine – u$s77.900

BMW X1 xDrive25e xLine – u$s89.900 Todas las versiones del BMW X1 comercializadas en la Argentina cuentan con una garantía de 3 años o 200.000 kilómetros, lo que refuerza la propuesta de valor del SUV dentro del competitivo segmento premium.