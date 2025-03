Boom de las marcas chinas en el mercado automotor argentino: precios y modelos más vendidos

+Chery Tiggo 8 PRO EXT.jpg Chery y Haval consolidó su presencia con modelos que combinan diseño, tecnología y precios competitivos

Por otro lado, las marcas DFSK, Foton, JAC y KYC se destacaron en el sector de utilitarios, consolidándose como opciones atractivas para el transporte urbano y comercial. Great Wall y Jetour también ganaron terreno con sus camionetas y SUV, reforzando la competitividad del mercado, según el informe elaborado por iProfesional.

El éxito de estas marcas no solo radica en su variedad de modelos, sino también en su estrategia de precios accesibles y una constante innovación. Con la llegada de nuevas opciones eléctricas e híbridas, las automotrices chinas buscan ampliar aún más su participación en el mercado argentino, desafiando a las marcas tradicionales con una oferta cada vez más diversificada y moderna.

Los SUV y camionetas chinas con mejor relación precio-calidad

El mercado de SUV y camionetas chinas sigue en expansión, con modelos que destacan no solo por su equipamiento y tecnología, sino también por su competitividad en precios. Marcas como Haval, Baic y Great Wall lograron posicionarse en distintos segmentos, ofreciendo opciones accesibles frente a sus rivales tradicionales.

Haval: opciones para todos los presupuestos

La marca Haval se consolidó con su SUV más vendido, el H6, disponible en tres versiones: • H6 2WD 3era generación: u$s 39.386 • H6 4WD 3era generación: u$s 43.560 • H6 GT 4WD 3era generación: u$s 48.037

Para quienes buscan una opción más económica, Haval ofrece el Jolion, con un diseño diferenciado y precios más accesibles: • Jolion Deluxe: u$s 30.855 • Jolion 1.5 7 DCT Supreme: u$s 34.000

Además, la marca tiene planes de expandir su oferta con SUV híbridos en el futuro.

Baic, por su parte, logró una fuerte presencia con su modelo X55, disponible en dos versiones: • X55 Luxury: u$s 38.500 • X55 Plus: u$s 45.400

Asimismo, la marca ofrece opciones robustas inspiradas en los clásicos Jeep, con precios desde: • BJ30, BJ40 Plus y BJ60: desde u$s 61.300

Además, incluye dos sedanes en su catálogo: • EU5 eléctrico: u$s 29.800 • US Plus: u$s 25.600

Great Wall, en tanto, muestra protagonismo en el segmento de camionetas, creciendo con su línea Poer, que se convirtió en una de las opciones más accesibles del mercado: • Poer Elite 2WD: u$s 34.466 • Poer Elite 4WD: u$s 37.649 • Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s 45.827

Chery, a su vez, se mantiene como una marca consolidada con precios accesibles. Si bien firmas como Haval y Baic ganaron protagonismo, Chery sigue firme en el mercado desde 2008, especialmente con su línea Tiggo, que continúa siendo una de las más vendidas gracias a su balance entre prestaciones y precio.