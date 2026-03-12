Cómo es el auto del papa León XIV: híbrido, con homenaje a sus orígenes y prohibido en Europa

El vehículo, fabricado en Chicago, cuenta con detalles personalizados que reflejan los orígenes del pontífice. Los detalles.

La Santa Sede incorporó recientemente un vehículo poco convencional para el uso del papa León XIV . Se trata de un Ford Explorer Platinum 2026 , un SUV de siete plazas producido en la planta del South Side de Chicago y modificado especialmente para el pontífice.

A diferencia del tradicional papamóvil , este modelo mantiene el formato de un vehículo de calle, aunque incorpora distintos elementos personalizados y adaptaciones técnicas. La elección también tiene un componente simbólico: el pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost , tiene vínculos con la ciudad estadounidense donde se fabricó el vehículo.

El interior del Ford Explorer Platinum muestra una combinación de referencias culturales y religiosas. El habitáculo incluye tapicería marrón con insignias inspiradas en la bandera de Chicago , además de un bordado del skyline de la ciudad en el apoyabrazos central.

También se añadieron detalles vinculados al Vaticano , como molduras con un grabado de la Basílica de San Pedro . En el exterior, el vehículo cuenta con matrículas personalizadas con las leyendas “DA POPE” y “LEON XIV” , un guiño a la figura del pontífice.

En el plano mecánico, el Ford Explorer incorpora un sistema híbrido compuesto por un motor V6 de 3,3 litros asociado a una transmisión automática de diez marchas , con una potencia estimada de 300 CV .

El modelo fue adaptado para su uso en Europa, incluyendo una antena especial para emisoras del continente. La entrega oficial del vehículo estuvo a cargo del CEO de Ford, Jim Farley, quien destacó el nivel de personalización solicitado.

Curiosamente, esta configuración híbrida del Explorer no se comercializa en la Unión Europea, donde Ford Europa prioriza el desarrollo de vehículos completamente eléctricos. En Estados Unidos, el modelo tiene un precio base cercano a 51.000 dólares antes de las modificaciones realizadas para el Vaticano.

Además del vehículo, la automotriz entregó al pontífice una fotografía del equipo de trabajadores que participó en el proyecto y cartas de los empleados que colaboraron en su fabricación. Como gesto de agradecimiento, el Papa León XIV envió rosarios bendecidos a quienes formaron parte del proceso.