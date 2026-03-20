Renault Boreal: el nuevo SUV que llega con tecnología de punta y preventa exclusiva en la Argentina

La marca del rombo abrió la venta anticipada del flamante vehículo, un modelo del segmento C que apuesta fuerte al diseño, la conectividad y múltiples opciones de financiación y ahorro.

A partir de este viernes 20, Renault Argentina puso en marcha la preventa del Renault Boreal , su nuevo SUV del segmento C, disponible a través del sitio oficial de la marca. La propuesta también incluye beneficios especiales mediante Plan Rombo , el sistema de ahorro de la automotriz.

El modelo, que había sido anticipado durante el evento Renault Summer Experience 2026 , se posiciona como una de las grandes apuestas de la marca en el país, combinando diseño moderno con un fuerte enfoque en tecnología y conectividad.

En palabras de Valentina Solari , directora comercial de Renault Argentina , este lanzamiento forma parte de la estrategia global International Game Plan 2027 , que busca renovar la oferta de la marca y adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

El Renault Boreal se ofrece en tres versiones: evolution , techno e iconic , todas equipadas con motor turbo 1.3 TCe de 156 CV y 270 Nm de torque, asociado a una transmisión automática EDC de doble embrague de seis velocidades.

Renault Boreal evolution : $50.000.000

Renault Boreal techno : $55.300.000

Renault Boreal iconic: $58.500.000

En esta etapa de preventa, la marca ofrece el sistema R-PASS a través de Renault Store, con beneficios como financiación de $17.000.000 a 18 meses a tasa 0% mediante Mobilize Financial Services, seis meses de seguro todo riesgo bonificado y un kit de bienvenida exclusivo.

Por su parte, Plan Rombo suma cupos limitados para acceder al modelo evolution con un plan del 75% en 84 cuotas, incluyendo derecho de adjudicación 100% bonificado, 50% de bonificación en la suscripción y adjudicación asegurada en las cuotas 6 y 9.

R_BOREAL_2K_16X9_P06-sd El modelo, que había sido anticipado durante el evento Renault Summer Experience 2026, se posiciona como una de las grandes apuestas de la marca en el país, combinando diseño moderno con un fuerte enfoque en tecnología y conectividad.

En términos de equipamiento, el SUV incorpora desde pantallas digitales de hasta 10”, sistema multimedia con Google Automotive Services, hasta 24 asistencias a la conducción (ADAS) y opciones premium como audio Harman Kardon, techo panorámico y cámara 360° en su versión más completa.

Con el Renault Boreal, la marca francesa refuerza su presencia en el competitivo segmento SUV, apostando a un vehículo que combina confort familiar, tecnología avanzada y una propuesta comercial agresiva en el contexto actual del mercado argentino.