Los SUV más accesibles de la Argentina: ranking actualizado con precios de marzo + Seguir en









Con valores estables tras cambios impositivos y caída en ventas, estos son los modelos más económicos del segmento en el país, según sus versiones de entrada de gama.

La venta de SUV sigue en alza en la Argentina

El mercado de autos 0km en la Argentina atraviesa un momento de relativa estabilidad en precios, especialmente en el segmento de los SUV. Durante marzo, las automotrices optaron en su mayoría por sostener los valores de febrero, en un contexto marcado por la eliminación del impuesto interno y una baja en las ventas.

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De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), los patentamientos registraron una caída cercana al 6% interanual en febrero. Este escenario contribuyó a que no haya grandes modificaciones en los precios de lista, especialmente en las versiones base.

El ranking de los SUV más baratos del mes Tomando únicamente las versiones de entrada de gama, el listado de los SUV más económicos de marzo quedó conformado de la siguiente manera:

JAC S2: u$s19.900 Citroën Basalt: $32.090.000 Chevrolet Spin: $35.116.900 Volkswagen Tera: $36.755.250 Renault Kardian: $36.860.000 Fiat Pulse: $36.860.000 Citroën Aircross: $36.900.000 Chevrolet Tracker: $39.159.900 Toyota Yaris Cross: $41.464.000 Honda WR-V: $41.990.000 El modelo más accesible continúa siendo el JAC S2, que con un precio de u$s19.900 se mantiene al tope del ranking gracias a su posicionamiento en dólares. En segundo lugar aparece el Citroën Basalt, seguido por el Chevrolet Spin, un SUV con capacidad para siete pasajeros.

citroen-basalt---fotos-oficiales.jpg En segundo lugar aparece el Citroën Basalt, seguido por el Chevrolet Spin, un SUV con capacidad para siete pasajeros. Foto: Motor1 Más atrás se ubican opciones como el Volkswagen Tera, el Renault Kardian y el Fiat Pulse, todos con valores muy cercanos entre sí. Completan el listado modelos de mayor equipamiento como el Chevrolet Tracker, el Toyota Yaris Cross y el Honda WR-V.

Con este escenario, el segmento de los SUV sigue mostrando una fuerte competencia en precios, con alternativas variadas para distintos perfiles de usuarios dentro del mercado argentino.