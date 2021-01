Ford: Agentina vs. Brasil y nuevo SUV

Donde también hay mucha preocupación es en la red de concesionarias. Todavía no está claro cómo se va a seguir abasteciendo el mercado de un modelo como EcoSport. No es lo mismo importarlo de Brasil – que tiene beneficio arancelario – que hacerlo de países extrazona. Eso hará que su precio sea menos competitivo. Lo mismo sucede, en menor medida, con el Ka. Se pierde otro producto en la gama de oferta de una marca que, en los últimos años, despidió al Focus y al Fiesta. Para los vendedores puede ser un golpe y muchos están analizando cómo reestructurar el negocio. Otro tema que quedó flotando –aunque de carácter técnico – es el mecanismo de compensación que rige en el régimen automotor del Mercosur. La estrategia es de estar tanto en Brasil como en la Argentina para compensar impo y expo y acceder a un arancel preferencial se ve alterada con la salida de Ford en Brasil. Sin embargo, no cambiará mucho el negocio de la empresa ya que el cálculo del Flex (el coeficiente que mide la relación comercial) se hace de manera global. Una empresa puede estar desbalanceada pero no tendrá consecuencias si el global no está en rojo. Con un Flez de 1-9 y en alza, no hay perspectivas de que entre a regir el sistema de multas. De todas formas, cuando quedan en infracción, siempre hay un funcionario amigo que perdona al sector como sucedió un par de años atrás.