Cae una empresa clave para el futuro de los autos eléctricos + Seguir en









La compañía se acogió a un proceso de reestructuración en EEUU y expuso las dificultades económicas que enfrenta una de las piezas centrales de la movilidad sustentable.

Una empresa relacionada a la fabricación de autos eléctricos transita una importante crisis Depositphotos

La industria del auto eléctrico recibió un golpe inesperado tras la decisión de Ascend Elements de iniciar un proceso de quiebra bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos. La compañía, especializada en el reciclaje de baterías, había sido considerada una de las más innovadoras dentro de un segmento clave para la transición energética.

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El caso generó preocupación porque pone en evidencia los desafíos estructurales de un negocio que, hasta ahora, era visto como esencial para garantizar la sostenibilidad del sector. La firma había logrado captar cerca de 900 millones de dólares en inversiones, pero no pudo sostener su modelo financiero frente a un contexto adverso.

Entre los factores determinantes aparece la cancelación de una subvención pública superior a los US$300 millones, destinada a una planta en Kentucky, lo que dejó a la empresa sin un respaldo clave para su expansión.

Un negocio clave, pero aún frágil en el negocio de los autos eléctricos El modelo de Ascend Elements se basaba en recuperar materiales estratégicos como litio, níquel y cobalto a partir de baterías en desuso. Este proceso resulta fundamental para reducir costos y disminuir la dependencia de la minería tradicional, uno de los grandes desafíos de la electrificación.

Sin embargo, el escenario actual muestra límites claros. El crecimiento del mercado del auto eléctrico en Estados Unidos perdió dinamismo en los últimos meses, afectando a toda la cadena de valor, desde fabricantes hasta proveedores tecnológicos.

baterias_5_659x371 El modelo de Ascend Elements se basaba en recuperar materiales estratégicos como litio, níquel y cobalto a partir de baterías en desuso. A esto se suma la fuerte competencia internacional, especialmente de empresas chinas que dominan buena parte del suministro de baterías y cuentan con un mayor respaldo estatal. Este desequilibrio complica la viabilidad de proyectos en mercados occidentales. Otro punto crítico es el propio ritmo de desarrollo del sector. Aunque la cantidad de vehículos eléctricos en circulación crece, todavía no existe un volumen suficiente de baterías fuera de uso como para sostener a gran escala la industria del reciclaje. Esto genera un desajuste entre inversión y retorno que pone en jaque a muchas compañías. Pese a este panorama, desde la conducción de Ascend Elements sostienen que el proceso de reestructuración busca ordenar las finanzas y continuar operando. En paralelo, el sector explora alternativas como el uso de baterías en almacenamiento energético y nuevos modelos de negocio. El episodio deja una conclusión clara: el futuro del ecosistema eléctrico no depende solo de vender más autos, sino también de consolidar una infraestructura económica viable en toda su cadena productiva.