Autos 0km: las mejores opciones para comprar en cuotas hoy en la Argentina

Con más planes, plazos y montos, las marcas automotrices vuelven a apostar fuerte al crédito para sostener el repunte del mercado.

El mercado de autos 0km en la Argentina mostró señales de reactivación en marzo y uno de los factores clave fue la vuelta de los planes de compra en cuotas. En un contexto de mayor estabilidad cambiaria y reacomodamiento de precios, las automotrices decidieron redoblar la apuesta en abril con más opciones para acceder a un vehículo nuevo.

Tras algunos meses en los que las propuestas se habían reducido por el desfasaje entre tasas del mercado y subsidios de las marcas, hoy reaparecen alternativas con tasa 0% y plazos que, en muchos casos, alcanzan los 12, 18 o hasta 24 meses. Incluso, varias compañías permiten financiar cerca del 50% del valor del vehículo.

Entre las principales novedades, General Motors amplió su oferta en modelos como Chevrolet Onix , Tracker , Montana y Captiva PHEV , con montos que superan los $20 millones y beneficios como el diferimiento de la primera cuota.

Por su parte, Ford ofrece planes para la Ranger , la Everest y la Territory , con financiación a tasa 0% y montos que llegan a cubrir hasta el 45% del valor del vehículo en algunos casos.

El grupo Stellantis , que reúne marcas como Fiat , Jeep , Ram , Peugeot y Citroën , mantiene una estrategia amplia con créditos sin interés, opciones UVA y montos que pueden alcanzar los $24 millones, dependiendo del modelo.

fiat-titano.jpg El grupo Stellantis, que reúne marcas como Fiat, Jeep, Ram, Peugeot y Citroën, mantiene una estrategia amplia con créditos sin interés, opciones UVA y montos que pueden alcanzar los $24 millones, dependiendo del modelo.

También Nissan reforzó su presencia con propuestas para la Frontier, el nuevo Kicks, X-Trail, Versa y Sentra, mientras que Renault, a través de Mobilize Financial Services, ofrece alternativas para modelos como Kardian, Duster, Kwid y Oroch, entre otros.

En tanto, Toyota amplió su esquema, que inicialmente estaba enfocado en la Hilux, e incorporó al Corolla Cross, con créditos a tasa 0% a 12 meses.

El regreso del financiamiento aparece así como una herramienta clave para sostener la demanda en un mercado que, si bien muestra signos de recuperación, sigue dependiendo en gran medida de las condiciones de acceso al crédito.

Autos más accesibles: precios en baja, más cuotas y un comprador con ventaja

El mercado automotor argentino atraviesa un cambio de escenario en los primeros meses de 2026, con el financiamiento como uno de los principales motores de la actividad. Según coinciden economistas y analistas del sector en diálogo con Ámbito, marzo marcó un punto de inflexión: varias marcas optaron por congelar o incluso bajar precios, mientras reaparecieron promociones y crecieron con fuerza las opciones de compra en cuotas.

Este giro responde, en parte, a un contexto de mayor apertura y competencia, con el ingreso de nuevos modelos que ampliaron la oferta disponible. Ese aumento del stock contribuye a un mercado de autos 0km más accesibles, algo poco habitual en la dinámica local de los últimos años, y obliga a las automotrices a sostener el ritmo comercial con planes de financiamiento cada vez más atractivos.

El crédito vuelve a ser protagonista en las ventas

Según precisan los especialistas, las opciones de compra en cuotas se consolidan como un factor clave para explicar el repunte del mercado. Los planes a tasa 0% o con condiciones subsidiadas por las marcas permiten financiar una parte importante del valor del vehículo, lo que mejora el acceso y amplía la base de compradores.

comprar auto Los planes a tasa 0% o con condiciones subsidiadas por las marcas permiten financiar una parte importante del valor del vehículo, lo que mejora el acceso y amplía la base de compradores.

En este contexto, el financiamiento no solo impulsa los patentamientos, sino que también redefine el comportamiento del consumidor. A diferencia de otros momentos, hoy el comprador cuenta con más herramientas para decidir: hay mayor disponibilidad de unidades, más variedad de modelos y versiones, y menos presión para cerrar operaciones de manera inmediata.

Esto le otorga un mayor poder de negociación, tanto en el segmento de 0km como en el de autos usados, donde se espera que los precios comiencen a ajustarse ante la competencia creciente.

En síntesis, el mercado empieza a mostrar una dinámica diferente, en la que el crédito, la oferta y la competencia se combinan para generar mejores condiciones de acceso, mientras los consumidores recuperan protagonismo en la decisión de compra.