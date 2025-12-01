CIDOA amplío su red a 38 marcas y presentó nuevas autoridades para el futuro del mercado automotor + Seguir en









La Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores eligió a Ernesto Cavicchioli (Hyundai) como presidente, quien reemplaza a Hugo Belcastro (Centro Milano).

Ernesto Cavicchiolli (izquierda) es el nuevo presidente de CIDOA y reemplaza en el cargo a Hugo Belcastro (derecha)

En la reciente Asamblea General Ordinaria, la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) designó como nuevo presidente para el período 2025/2027 a Ernesto Cavicchioli, presidente de Hyundai Motor Argentina S.A. Cavicchioli sucede a Hugo Belcastro, de Centro Milano S.A., quien pasará a ocupar el cargo de secretario de la cámara. La vicepresidencia continúa bajo la dirección de Serafín Álvarez Tato, de Astrak S.A.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al asumir su cargo, Cavicchioli manifestó: “Es un honor presidir esta entidad que representa a empresas distribuidoras oficiales de 38 marcas mundiales que no tienen fábricas en Argentina. Durante muchos años hemos trabajado para ofrecer un mercado automotor más amplio, con productos que complementen la producción local, aportando tecnología, calidad y seguridad. Los argentinos merecen contar con un parque automotor de mejor calidad y a precios más competitivos. Estamos en el camino para lograrlo”.

La cámara destaca que, gracias a las políticas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei, no solo ha crecido el volumen de ventas, sino que también la oferta se ha diversificado considerablemente. Durante el período anterior, el mercado se había estancado en unas 400.000 unidades anuales, con poca variedad de modelos y precios elevados debido a la brecha cambiaria. Sin embargo, para 2025 se espera cerrar con un mercado cercano a las 600.000 unidades, con una oferta mucho más variada de marcas, modelos y versiones, y con precios más competitivos.

Además, los consumidores ahora tienen la libertad de comprar y pagar en pesos o dólares, y las herramientas financieras y las tasas de interés se están alineando a la baja, junto con la inflación. “Hoy tenemos un mercado donde los clientes están empoderados y deciden lo que quieren comprar entre todas las opciones disponibles”, agregó Cavicchioli.

Ernesto Cavicchioli CEO Hyundai presidente CIDOA 02 Ernesto Cavicchioli, presidente de Hyundai Motor Argentina S.A. Además, la cámara destacó los avances en materia de regulaciones y en la agilidad en la emisión de homologaciones, lo que permite que las novedades globales lleguen más rápidamente al país. También se ha progresado en la digitalización del proceso de registro de un vehículo 0km, lo que facilita la elección del registro de patente y reduce los costos.

Muchos de los miembros de CIDOA son protagonistas del cupo de automóviles electrificados con arancel cero, que ya se comercializan en el país, contribuyendo a la reducción del consumo de combustible y la disminución de la contaminación. En el acumulado del año, las marcas representadas por CIDOA alcanzan el 4,5% de participación en el mercado, y en el último mes esta cifra ha llegado al 10%. CIDOA agrupa a 38 marcas de diferentes orígenes, que no tienen fábricas en Argentina De origen europeo: Alfa Romeo, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lotus, McLaren, MINI y Porsche. De Estados Unidos: Mack. De Japón: Isuzu, Mitsubishi, Subaru y Suzuki. De Corea del Sur: Hyundai y KIA. De China: BAIC, BYD, Chery, Changan, DFSK, DFM, Dongfeng, FAW, Foton, GAC, Geely, Great Wall, Haval, JAC, JETOUR, JMC, KYC, Kaiyi, Maxus, Shineray, SWM y Yutong. Todas las marcas agrupadas en CIDOA importan vehículos de última generación, los mismos que circulan por las principales ciudades del mundo, con la más avanzada tecnología, mayor seguridad vial y un fuerte enfoque en el cuidado del medio ambiente.

Temas Mercado automotor