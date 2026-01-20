Cómo es el ATTO 2 DM-i, el nuevo SUV que BYD trajo en su barco gigante desde China

Este modelo híbrido destaca por su tecnología DM-i, que prioriza el uso eléctrico y extiende la autonomía con un motor de combustión para viajes largos.

BYD ya inició la preventa del ATTO 2 DM-i, con un depósito inicial de 500 dólares y beneficios exclusivos para los primeros compradores.

La empresa automotriz BYD dio un nuevo paso en su expansión a Argentina con la llegada del ATTO 2 DM-i , un SUV híbrido enchufable que desembarcó en el puerto de Zárate.

La principal diferencia de este modelo está en la tecnología DM-i (Dual Mode Intelligent) , un sistema que prioriza la conducción eléctrica en el uso diario y recurre al motor de combustible para extender la autonomía cuando el recorrido lo exige.

La firma ya anunció el inicio de la preventa en nuestro país y, con ello, la oportunidad de acceder a un auto de tecnología avanzada a un precio competitivo . A continuación, conocé los detalles.

El BYD ATTO 2 DM-i mide 4,33 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,62 mts , lo que se traduce en un interior amplio , buena habitabilidad trasera y un baúl de 425 litros , ampliable hasta 1.335 litros con los asientos para adelante.

El corazón del modelo es el sistema híbrido enchufable DM-i. Combina un motor de combustible 1.5 de 97 CV , que funciona principalmente como generador , con uno eléctrico de 163 CV alimentado por una batería Blade de fosfato de hierro y litio de 18,3 kWh . Así, la potencia combinada alcanza los 212 CV y el torque máximo es de 300 Nm .

En la práctica, el vehículo se mueve la mayor parte del tiempo como un eléctrico, con hasta 110 kilómetros de autonomía en modo EV para trayectos diarios, mientras que el híbrido permite alcanzar una autonomía total combinada de hasta 1.100 kilómetros.

El interior, por su parte, apuesta a un enfoque moderno y tecnológico, con pantalla central, tablero digital, conectividad avanzada, carga inalámbrica y un nuevo software de BYD que incorpora control por voz mejorado mediante el comando “Hi BYD”, además de integración con Asistente de Google.

Además, el piso plano, posible gracias a la batería Blade, mejora la comodidad de todos los ocupantes.

En materia de seguridad, el auto llega con seis airbags y un paquete completo de asistencias a la conducción, con más de 20 funciones ADAS que incluyen ayudas para el manejo en ruta y maniobras urbanas.

Cuánto vale el ATTO 2 DM-i

BYD ya habilitó la preventa del ATTO 2 DM-i en la Argentina, aunque por el momento no comunicó el precio final de venta al público.

El esquema elegido apunta a asegurar las primeras unidades y medir la demanda inicial: para reservar el modelo se debe realizar un depósito de 500 dólares o su equivalente en pesos, con beneficios exclusivos para los primeros 200 compradores que completen la operación.