18 de enero 2026 - 10:23

Pick ups medianas: cómo arrancaron los precios en 2026 y qué marcas aplicaron aumentos

El segmento clave para el trabajo y la producción arranca el año con subas moderadas en algunas marcas y valores sin cambios en otras.

Toyota Hilux, líder indiscutida en el mercado de pick ups

Toyota Hilux, líder indiscutida en el mercado de pick ups

El inicio de 2026 mostró un escenario heterogéneo para las pick ups medianas en la Argentina, uno de los segmentos más relevantes del mercado automotor local. Mientras algunas terminales aplicaron ajustes leves en sus listas, otras decidieron sostener los valores de diciembre. La Volkswagen Amarok fue la que lideró los incrementos, con una suba general del 2% en todas sus versiones.

Toyota, con la Hilux —el vehículo más patentado de 2025—, implementó un aumento cercano al 1,7% en casi toda la gama, manteniendo una relación de precios equilibrada entre versiones. Ford, por su parte, aplicó correcciones más contenidas, de alrededor del 1,2% en la mayoría de las variantes de la Ranger.

Informate más

En el grupo de marcas que optaron por congelar precios se encuentran la Nissan Frontier, la Chevrolet S10 y la Renault Alaskan, que no presentaron cambios respecto del mes anterior. La Fiat Titano tuvo un ajuste leve, del orden del 0,8%, mientras que la RAM Dakota mantuvo sus valores sin modificaciones. Las pick ups que se comercializan en moneda estadounidense —como JAC, Maxus y Great Wall— tampoco registraron variaciones.

Toyota Hilux

Nueva Hilux SRX (2).jpg

4x2

  • DX MT 4x2: $48.405.000

  • DX AT 4x2: $49.759.000

  • SR MT 4x2: $55.507.000

  • SR AT 4x2: $58.023.000

  • SRV AT 4x2: $66.247.000

  • SRX AT 4x2: $76.468.000

4x4

  • DX MT 4x4: $56.692.000

  • DX AT 4x4: $58.276.000

  • SR MT 4x4: $65.218.000

  • SR AT 4x4: $68.033.000

  • SRV AT 4x4: $74.957.000

  • SRV+ AT 4x4: $78.349.000

  • SRX AT 4x4: $82.776.000

  • GR-Sport AT 4x4: $87.661.000

Ford Ranger

Ford Ranger

4x2

  • XL: $50.458.100

  • XLS MT: $58.458.300

  • XLT Biturbo AT: $67.366.030

4x4

  • XL: $53.980.990

  • XLS V6 3.0L: $70.794.800

  • Black MT: $68.760.300

  • XLT Biturbo AT: $72.972.600

  • XLT V6: $80.909.400

  • LTD Biturbo AT: $79.011.700

  • LTD+ V6 AWD AT: $88.093.590

Volkswagen Amarok

Amarok.png

4x2

  • Trendline TDI MT: $58.255.550

  • Comfortline TDI MT: $64.638.750

  • Comfortline TDI AT: $70.562.650

  • Highline TDI MT: $71.498.850

  • Highline TDI AT: $78.478.350

4x4

  • Trendline TDI MT: $67.471.800

  • Comfortline V6 AT: $83.783.950

  • Highline V6 AT: $98.226.250

  • Extreme V6 AT: $104.830.350

  • Hero V6 AT: $104.830.350

  • Black Style V6 AT: $105.156.800

Nissan Frontier

Nissan Frontier.jpg

4x2

  • S MT: $46.631.100

  • S AT: $49.513.900

  • XE MT: $60.076.900

  • XE AT: $63.758.200

  • Platinum AT: $64.580.800

4x4

  • S MT: $52.061.600

  • X-Gear AT: $59.822.300

  • XE MT: $59.762.400

  • Platinum AT: $69.989.600

  • Pro4X AT: $72.013.400

Chevrolet S10

Chevrolet S10.jpg

4x2

  • WT MT: $48.596.900

4x4

  • WT MT: $55.039.900

  • WT AT: $57.385.900

  • Z71 AT: $64.629.900

  • LTZ AT: $69.915.900

  • HC AT: $73.852.900

Renault Alaskan

alaskan.webp

4x2

  • Confort MT: $53.790.000

  • Emotion MT: $58.220.000

  • Intens MT: $63.130.000

  • Intens AT: $65.450.000

4x4

  • Confort MT: $59.800.000

  • Emotion MT: $64.810.000

  • Intens AT: $69.350.000

  • Intens Noir MT: $68.470.000

  • Intens Noir AT: $71.570.000

  • Iconic AT: $78.700.000

Fiat Titano

titano.jpeg

4x2

  • Endurance MT: $49.980.000

4x4

  • Endurance MT: $52.890.000

  • Freedom MT: $58.240.000

  • Freedom Plus AT: $63.960.000

  • Ranch AT: $69.060.000

RAM Dakota

dakota

4x4

  • Warlock AT: $69.000.000

  • Laramie AT: $71.000.000

JAC

jac

  • T8 4x4 MT: us$34.900

  • T9 Luxury 4x4 AT: us$38.500

Maxus

maxus

  • T60 4x2 MT: us$32.000

  • T60 4x4 AT: us$36.000

Great Wall

poer

  • Poer Elite 4x2: us$24.730

  • Poer Elite 4x4: us$32.697

Este panorama confirma que, pese a la estabilidad relativa del segmento, las pick ups siguen ajustando sus valores de manera selectiva en función de marca, origen y posicionamiento dentro del mercado.

