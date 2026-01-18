El inicio de 2026 mostró un escenario heterogéneo para las pick ups medianas en la Argentina, uno de los segmentos más relevantes del mercado automotor local. Mientras algunas terminales aplicaron ajustes leves en sus listas, otras decidieron sostener los valores de diciembre. La Volkswagen Amarok fue la que lideró los incrementos, con una suba general del 2% en todas sus versiones.
Pick ups medianas: cómo arrancaron los precios en 2026 y qué marcas aplicaron aumentos
El segmento clave para el trabajo y la producción arranca el año con subas moderadas en algunas marcas y valores sin cambios en otras.
Toyota, con la Hilux —el vehículo más patentado de 2025—, implementó un aumento cercano al 1,7% en casi toda la gama, manteniendo una relación de precios equilibrada entre versiones. Ford, por su parte, aplicó correcciones más contenidas, de alrededor del 1,2% en la mayoría de las variantes de la Ranger.
En el grupo de marcas que optaron por congelar precios se encuentran la Nissan Frontier, la Chevrolet S10 y la Renault Alaskan, que no presentaron cambios respecto del mes anterior. La Fiat Titano tuvo un ajuste leve, del orden del 0,8%, mientras que la RAM Dakota mantuvo sus valores sin modificaciones. Las pick ups que se comercializan en moneda estadounidense —como JAC, Maxus y Great Wall— tampoco registraron variaciones.
Toyota Hilux
4x2
DX MT 4x2: $48.405.000
DX AT 4x2: $49.759.000
SR MT 4x2: $55.507.000
SR AT 4x2: $58.023.000
SRV AT 4x2: $66.247.000
SRX AT 4x2: $76.468.000
4x4
DX MT 4x4: $56.692.000
DX AT 4x4: $58.276.000
SR MT 4x4: $65.218.000
SR AT 4x4: $68.033.000
SRV AT 4x4: $74.957.000
SRV+ AT 4x4: $78.349.000
SRX AT 4x4: $82.776.000
GR-Sport AT 4x4: $87.661.000
Ford Ranger
4x2
XL: $50.458.100
XLS MT: $58.458.300
XLT Biturbo AT: $67.366.030
4x4
XL: $53.980.990
XLS V6 3.0L: $70.794.800
Black MT: $68.760.300
XLT Biturbo AT: $72.972.600
XLT V6: $80.909.400
LTD Biturbo AT: $79.011.700
LTD+ V6 AWD AT: $88.093.590
Volkswagen Amarok
4x2
Trendline TDI MT: $58.255.550
Comfortline TDI MT: $64.638.750
Comfortline TDI AT: $70.562.650
Highline TDI MT: $71.498.850
Highline TDI AT: $78.478.350
4x4
Trendline TDI MT: $67.471.800
Comfortline V6 AT: $83.783.950
Highline V6 AT: $98.226.250
Extreme V6 AT: $104.830.350
Hero V6 AT: $104.830.350
Black Style V6 AT: $105.156.800
Nissan Frontier
4x2
S MT: $46.631.100
S AT: $49.513.900
XE MT: $60.076.900
XE AT: $63.758.200
Platinum AT: $64.580.800
4x4
S MT: $52.061.600
X-Gear AT: $59.822.300
XE MT: $59.762.400
Platinum AT: $69.989.600
Pro4X AT: $72.013.400
Chevrolet S10
4x2
WT MT: $48.596.900
4x4
-
WT MT: $55.039.900
WT AT: $57.385.900
Z71 AT: $64.629.900
LTZ AT: $69.915.900
HC AT: $73.852.900
Renault Alaskan
4x2
Confort MT: $53.790.000
Emotion MT: $58.220.000
Intens MT: $63.130.000
Intens AT: $65.450.000
4x4
-
Confort MT: $59.800.000
Emotion MT: $64.810.000
Intens AT: $69.350.000
Intens Noir MT: $68.470.000
Intens Noir AT: $71.570.000
Iconic AT: $78.700.000
Fiat Titano
4x2
Endurance MT: $49.980.000
4x4
-
Endurance MT: $52.890.000
Freedom MT: $58.240.000
Freedom Plus AT: $63.960.000
Ranch AT: $69.060.000
RAM Dakota
4x4
Warlock AT: $69.000.000
Laramie AT: $71.000.000
JAC
T8 4x4 MT: us$34.900
T9 Luxury 4x4 AT: us$38.500
Maxus
T60 4x2 MT: us$32.000
T60 4x4 AT: us$36.000
Great Wall
Poer Elite 4x2: us$24.730
Poer Elite 4x4: us$32.697
Este panorama confirma que, pese a la estabilidad relativa del segmento, las pick ups siguen ajustando sus valores de manera selectiva en función de marca, origen y posicionamiento dentro del mercado.
