Pick ups medianas: cómo arrancaron los precios en 2026 y qué marcas aplicaron aumentos

El segmento clave para el trabajo y la producción arranca el año con subas moderadas en algunas marcas y valores sin cambios en otras.

Toyota Hilux, líder indiscutida en el mercado de pick ups

El inicio de 2026 mostró un escenario heterogéneo para las pick ups medianas en la Argentina, uno de los segmentos más relevantes del mercado automotor local. Mientras algunas terminales aplicaron ajustes leves en sus listas, otras decidieron sostener los valores de diciembre. La Volkswagen Amarok fue la que lideró los incrementos, con una suba general del 2% en todas sus versiones.

Toyota, con la Hilux —el vehículo más patentado de 2025—, implementó un aumento cercano al 1,7% en casi toda la gama, manteniendo una relación de precios equilibrada entre versiones. Ford, por su parte, aplicó correcciones más contenidas, de alrededor del 1,2% en la mayoría de las variantes de la Ranger.

En el grupo de marcas que optaron por congelar precios se encuentran la Nissan Frontier, la Chevrolet S10 y la Renault Alaskan, que no presentaron cambios respecto del mes anterior. La Fiat Titano tuvo un ajuste leve, del orden del 0,8%, mientras que la RAM Dakota mantuvo sus valores sin modificaciones. Las pick ups que se comercializan en moneda estadounidense —como JAC, Maxus y Great Wall— tampoco registraron variaciones.

Toyota Hilux Nueva Hilux SRX (2).jpg 4x2

DX MT 4x2: $48.405.000

DX AT 4x2: $49.759.000

SR MT 4x2: $55.507.000

SR AT 4x2: $58.023.000

SRV AT 4x2: $66.247.000

SRX AT 4x2: $76.468.000 4x4

DX MT 4x4: $56.692.000

DX AT 4x4: $58.276.000

SR MT 4x4: $65.218.000

SR AT 4x4: $68.033.000

SRV AT 4x4: $74.957.000

SRV+ AT 4x4: $78.349.000

SRX AT 4x4: $82.776.000

GR-Sport AT 4x4: $87.661.000 Ford Ranger Ford Ranger 4x2 XL: $50.458.100

XLS MT: $58.458.300

XLT Biturbo AT: $67.366.030 4x4 XL: $53.980.990

XLS V6 3.0L: $70.794.800

Black MT: $68.760.300

XLT Biturbo AT: $72.972.600

XLT V6: $80.909.400

LTD Biturbo AT: $79.011.700

LTD+ V6 AWD AT: $88.093.590 Volkswagen Amarok Amarok.png 4x2 Trendline TDI MT: $58.255.550

Comfortline TDI MT: $64.638.750

Comfortline TDI AT: $70.562.650

Highline TDI MT: $71.498.850

Highline TDI AT: $78.478.350 4x4 Trendline TDI MT: $67.471.800

Comfortline V6 AT: $83.783.950

Highline V6 AT: $98.226.250

Extreme V6 AT: $104.830.350

Hero V6 AT: $104.830.350

Black Style V6 AT: $105.156.800 Nissan Frontier Nissan Frontier.jpg 4x2 S MT: $46.631.100

S AT: $49.513.900

XE MT: $60.076.900

XE AT: $63.758.200

Platinum AT: $64.580.800 4x4 S MT: $52.061.600

X-Gear AT: $59.822.300

XE MT: $59.762.400

Platinum AT: $69.989.600

Pro4X AT: $72.013.400 Chevrolet S10 Chevrolet S10.jpg 4x2 WT MT: $48.596.900 4x4 WT MT: $55.039.900

WT AT: $57.385.900

Z71 AT: $64.629.900

LTZ AT: $69.915.900

HC AT: $73.852.900 Renault Alaskan alaskan.webp 4x2 Confort MT: $53.790.000

Emotion MT: $58.220.000

Intens MT: $63.130.000

Intens AT: $65.450.000 4x4 Confort MT: $59.800.000

Emotion MT: $64.810.000

Intens AT: $69.350.000

Intens Noir MT: $68.470.000

Intens Noir AT: $71.570.000

Iconic AT: $78.700.000 Fiat Titano titano.jpeg 4x2 Endurance MT: $49.980.000 4x4 Endurance MT: $52.890.000

Freedom MT: $58.240.000

Freedom Plus AT: $63.960.000

Ranch AT: $69.060.000 RAM Dakota dakota 4x4 Warlock AT: $69.000.000

Laramie AT: $71.000.000 JAC jac T8 4x4 MT: us$34.900

T9 Luxury 4x4 AT: us$38.500 Maxus maxus T60 4x2 MT: us$32.000

T60 4x4 AT: us$36.000 Great Wall poer Poer Elite 4x2: us$24.730

Poer Elite 4x4: us$32.697 Este panorama confirma que, pese a la estabilidad relativa del segmento, las pick ups siguen ajustando sus valores de manera selectiva en función de marca, origen y posicionamiento dentro del mercado.