El mapa del mercado automotor argentino en 2026: consolidación, tecnología y nuevos protagonistas

Las proyecciones indican un escenario más maduro, con crecimiento sostenido, diversidad de modelos, incorporación de nuevas tecnologías y condiciones más favorables para el consumidor.

Después de un 2025 marcado por un importante movimiento gracias al arribo masivo de marcas chinas , el mercado automotor argentino se prepara para transitar 2026 bajo un escenario de mayor previsibilidad. En términos astrológicos, el año aparece dominado por energías de orden y consolidación : menos sobresaltos, más equilibrio y decisiones estratégicas de largo plazo.

Según la consultora ABECEB, las proyecciones indican un mercado más maduro, con crecimiento sostenido, diversidad de modelos, incorporación de nuevas tecnologías y condiciones más favorables para el consumidor.

La Argentina ingresará en 2026 a una etapa de normalidad para el sector automotor, con volúmenes cercanos al promedio histórico. Luego del salto del 48% registrado en 2025, el próximo año será de consolidación, con un crecimiento estimado del 8% interanual y un nivel de patentamientos cercano a las 650.000 unidades , en una economía que avanzaría alrededor del 4%.

El arribo de nuevos vehículos importados será uno de los motores del año. Las marcas renovarán su oferta con modelos más modernos, que incorporarán mejoras en motorización, conectividad, seguridad y sistemas de asistencia a la conducción, acelerando la modernización del parque automotor y ampliando las opciones para los consumidores.

Los precios de los 0km se moverán en sintonía con la inflación general , proyectada en torno al 20% anual. Con un tipo de cambio acompañando al IPC , no se esperan subas por encima de ese índice. Además, el aumento de la competencia y una posible eliminación de impuestos internos podrían permitir que algunos modelos ajusten por debajo de la inflación.

El crédito seguirá siendo una pieza clave del mercado. En un contexto de remonetización de la economía y tasas reales positivas pero moderadas, se estima que el 55% de las ventas se realizará con algún tipo de financiamiento. Las financieras de las marcas mantendrán su protagonismo, mientras que los bancos ampliarán su oferta para particulares y empresas de servicios de movilidad.

Autos aranceles 2 Los precios de los 0km se moverán en sintonía con la inflación general, proyectada en torno al 20% anual.

Dentro del universo de los vehículos eléctricos, los híbridos serán la tecnología con mayor adopción. Para 2026 se espera que alcancen cerca del 8% del mercado total, duplicando el promedio actual de América Latina y marcando un paso firme hacia una movilidad más eficiente.

Marcas chinas

Las automotrices chinas continuarán afianzando su lugar en el mercado argentino. Firmas como BAIC, Chery, Haval, BYD, JAC, Foton, Maxus y MG ya cuentan con reconocimiento por parte del público, que valora especialmente su nivel tecnológico, la calidad percibida y una relación precio-producto competitiva.

El segmento SUV seguirá liderando las ventas y será el de mayor competencia en 2026. La oferta importada, principalmente desde Brasil, China, México y Corea, continuará creciendo en un segmento donde cerca del 80% de las unidades son de origen externo.

El segmento de pick ups medianas sumará nuevos protagonistas. Además de la anunciada RAM Dakota, se espera la llegada de modelos como JAC T9, Foton Tunland y Kia Tasman, que reforzarán uno de los rubros más estratégicos de la industria automotriz local.

byd-argentina---preventa BYD, marca china que pisa fuerte en la Argentina.

Los camiones mantendrán el impulso observado en 2025, con especial dinamismo en los modelos pesados. La demanda estará vinculada a sectores productivos clave como el agro, el petróleo y gas, la minería y la construcción, además de las obras de infraestructura asociadas. La producción nacional seguirá abasteciendo la mayor parte del mercado.

El negocio de los servicios de movilidad tendrá un año de expansión. Se estima que los viajes a través de aplicaciones crecerán por encima del 15%, con oportunidades tanto en el segmento particular como corporativo. Las empresas de renting serán un actor central en la expansión de la electromovilidad.

Las nuevas tendencias del mercado impactarán en el negocio de los concesionarios. Se prevé la apertura de puntos de venta de marcas emergentes y una mayor búsqueda de eficiencia operativa, con digitalización de procesos, mejoras en la gestión y desarrollo de nuevos negocios de posventa.

El mayor movimiento del mercado de 0km impulsará también las operaciones de vehículos usados. Con una oferta más amplia, los precios tenderán a corregirse a la baja. Para 2026 se proyecta un crecimiento cercano al 5% en este segmento.