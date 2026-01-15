Los 10 autos con caja automática más baratos del mercado argentino + Seguir en









El ranking muestra ajustes dispares: algunos modelos bajaron o sostuvieron sus valores, mientras que otros registraron subas. La variación promedio del mes fue del 0,7%.

Chevrolet Onix, uno de los modelos más económicos en el país

Durante muchos años, la transmisión automática fue un rasgo casi exclusivo de los autos de mayor precio o de mercados muy específicos. Sin embargo, la combinación entre mayor confort de manejo y una reducción progresiva de la brecha de precios con las versiones manuales aceleró un cambio de tendencia que hoy ya es visible en el mercado argentino.

En la actualidad, gran parte de los modelos generalistas reserva la caja manual para las versiones de entrada de gama, mientras que las variantes más equipadas incorporan transmisiones automáticas o CVT. Incluso, algunas marcas optaron directamente por eliminar la opción manual en determinados productos.

Con ese contexto, y tomando siempre la versión automática más económica de cada modelo, este es el ranking de los 10 autos con caja automática más baratos que se venden en la Argentina en enero de 2026.

Los 10 autos automáticos más económicos JMEV Easy 3: u$s18.900 Hyundai HB20 (Comfort Plus AT 1.6): $31.000.000 Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $31.910.000 Fiat Argo (Drive 1.3 CVT): $32.480.000 JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): u$s21.900 Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $33.285.000 BYD Dolphin Mini (GL): u$s22.990 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.696.900 Renault Stepway (Intens CVT): $36.190.000 Fiat Cronos (Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT): $37.240.000 El listado no presentó cambios en sus primeros puestos respecto del mes anterior. El JMEV Easy 3 volvió a liderar el ranking como el auto automático más económico del país. Además, se trata de un modelo 100% eléctrico de origen chino, comercializado por el Grupo Antelo, que mantiene su precio de u$s18.900.

En el segundo lugar aparece el Hyundai HB20, que ya cumplió un año en el mercado local. Su versión automática más accesible se ofrece en $31.000.000 y se consolidó como una de las opciones más competitivas del segmento.

HYUNDAI HB20.jpg En el segundo lugar aparece el Hyundai HB20, que ya cumplió un año en el mercado local. Su versión automática más accesible se ofrece en $31.000.000 y se consolidó como una de las opciones más competitivas del segmento. El podio lo completa el Citroën C3, que representa al Grupo Stellantis en esta parte alta del ranking, con un valor de lista de $31.910.000 en su variante automática de entrada. Más atrás se ubican el Fiat Argo, recientemente relanzado tras una actualización estética, y el JAC S2, que se mantiene como el SUV automático más barato del mercado argentino. FIAT ARGO.jpg Más atrás se ubican el Fiat Argo, recientemente relanzado tras una actualización estética, y el JAC S2, que se mantiene como el SUV automático más barato del mercado argentino. En conjunto, el ranking refleja un escenario de relativa estabilidad para comenzar 2026, con movimientos de precios moderados y una oferta cada vez más amplia de vehículos automáticos en los segmentos de entrada y gama media.