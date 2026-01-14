Cómo es la nueva pick up que se fabricará en la Argentina tras su anuncio en el Salón del Automóvil de Detroit + Seguir en









El anuncio se realizó en Detroit y confirma que una versión de perfil más extremo comenzará a producirse en una planta bonaerense desde fines de 2026.

Ford producirá la Ranger Tremor en Pacheco

En el marco del Salón del Automóvil de Detroit, escenario elegido por las grandes automotrices para anticipar sus planes globales, se confirmó una noticia de fuerte impacto para la industria argentina. Martín Galdeano, presidente de Ford para la Argentina y Sudamérica, anunció que la versión Ranger Tremor se producirá en la planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires, a partir de fines de 2026.

Se trata de una variante ya conocida a nivel local dentro de las gamas F-150 y Maverick, que ahora desembarcará en Ranger, uno de los modelos clave del mercado. La pick up mediana viene de un año cargado de novedades, con anuncios como la incorporación de la cabina simple y el desarrollo de una futura versión híbrida.

Cómo será la nueva Ranger Tremor La nueva Ranger Tremor se posicionará como una alternativa de impronta más off-road, aunque sin llegar al extremo que representa la Raptor. Estará impulsada por un motor naftero 2.3 litros EcoBoost, mientras que para Brasil se prevé una variante Flex. En diseño, mantendría los rasgos distintivos de la familia Tremor, con detalles en color naranja, una estética más robusta y ajustes específicos en la suspensión.

Ford-Ranger-Tremor_013-scaled La nueva Ford Ranger Tremor que se fabrica en Sudáfrica. Foto: Autoblog. Según adelantó Galdeano, la producción comenzará hacia fin de 2026 y las primeras pruebas dinámicas se realizarán durante el verano siguiente en Cariló. El anuncio se suma a un proceso de fuerte actividad industrial en Pacheco, donde en 2025 se alcanzaron cerca de 75.000 unidades producidas, prácticamente al límite de su capacidad instalada.

En paralelo, el directivo volvió a poner el foco en la necesidad de mejorar la competitividad del sector automotor argentino. Señaló que la carga impositiva, especialmente sobre las exportaciones, sigue siendo uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento, atraer nuevas inversiones y fortalecer la cadena de autopartes locales frente a la competencia internacional.