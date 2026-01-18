Confirman el regreso de un vehículo extremo que vuelve a marcar el rumbo del alto rendimiento

La marca estadounidense relanza su camioneta más radical con motor V8 HEMI sobrealimentado, tecnología todoterreno de última generación y una edición especial para celebrar su retorno.

RAM anunció oficialmente el regreso de la 1500 SRT TRX , su pick up de alto rendimiento que había salido de escena de manera temporal. La confirmación llegó con el inicio de 2026 y fue realizada por Tim Kuniskis , responsable de Marcas Americanas y SRT Performance dentro del grupo Stellantis . En Estados Unidos , este modelo se posiciona como el primer vehículo todoterreno surgido de la renovada división SRT Performance y como la primera RAM SRT en 20 años .

El principal atractivo de la TRX sigue siendo su mecánica. Bajo el capó equipa un motor V8 HEMI 6.2 litros con sobrealimentación , capaz de entregar 788 CV de potencia y 922 Nm de torque . El conjunto se completa con una transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción integral permanente , combinación que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 190 km/h . Desde la marca la definen como la pickup todoterreno a nafta de producción más rápida del mundo .

El sistema de sobrealimentación utiliza un compresor de tornillo doble , diseñado para ofrecer una respuesta inmediata del par motor , mejorando la aceleración y el comportamiento en situaciones de alta exigencia.

En materia estructural, la camioneta cuenta con un chasis compuesto en un 98% por acero de alta resistencia , lo que garantiza una elevada rigidez torsional y mayor estabilidad. La suspensión es uno de sus puntos más destacados: incorpora amortiguadores adaptativos Bilstein Black Hawk e2 de segunda generación , con control electrónico activo de fábrica.

Este sistema regula de forma constante la compresión y el rebote , analizando datos como velocidad , posición del acelerador , frenado , torque , ángulo de dirección y distintos sensores dinámicos . Además, el sistema ZoneControl activa pistones secundarios para evitar topes de suspensión, aportando amortiguación hidráulica adicional en condiciones extremas. La distancia al suelo alcanza los 300 mm , con recorridos de 13 pulgadas adelante y 14 pulgadas atrás .

Para celebrar su regreso, RAM presentó la edición especial Bloodshot Night, que suma una estética exclusiva. Se distingue por el capó y techo en color negro con tratamiento superficial específico, umbrales bitono y una franja central Flame Red sobre el capó. En la caja de carga aparecen gráficos exclusivos, mientras que las llantas son Beadlock de 18 pulgadas.

El interior de esta versión incorpora molduras de fibra de carbono con detalles rojos, una placa identificatoria en la consola central con cubierta de vidrio y emblemas TRX con bordes en rojo. El habitáculo se completa con tapizados de cuero, aplicaciones en fibra de carbono y una pantalla táctil Uconnect de 14,5 pulgadas con función dividida y conectividad avanzada.

El panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas incluye una animación de arranque exclusiva, acompañado por un head-up display de 10 pulgadas y un espejo retrovisor digital con monitor LCD que transmite imágenes en tiempo real desde la cámara trasera.

El sistema de audio es Harman Kardon, con 19 parlantes. Los asientos delanteros, eléctricos de 12 posiciones, ofrecen calefacción, ventilación, masaje y memoria, mientras que los traseros son reclinables, también con calefacción y ventilación, y brindan un espacio para piernas de 1,11 metros.

La dirección electrohidráulica se combina con un volante deportivo revestido en cuero y fibra de carbono, con levas de cambio de aluminio. A esto se suma un doble cargador inalámbrico para celulares y, de manera opcional, un techo corredizo panorámico de doble panel.

En seguridad y asistencias, la RAM 1500 SRT TRX ofrece de serie el sistema Active Drive Assist Manos Libres Nivel 2+, junto con control de velocidad adaptativo, advertencia de colisión frontal, asistencia de dirección evasiva, control de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. El conjunto se completa con un sistema de cámaras 360°, que muestra el entorno y la trayectoria estimada de los neumáticos.

La pick up dispone de nueve modos de conducción configurables: Auto, Sport, Snow, Mud, Sand, Rock, Baja, Tow, Valet y Personalizado, que ajustan motor, transmisión, tracción y suspensión según el terreno. Además, el sistema Selec-Speed, disponible en 4WD Low, gestiona automáticamente el torque y el frenado para mantener una velocidad constante en superficies irregulares.

En Estados Unidos, se espera que la RAM 1500 SRT TRX tenga un precio inicial cercano a los us$102.500, mientras que la edición Bloodshot Night eleva ese valor por su equipamiento adicional. En tanto, desde RAM Argentina confirmaron que analizan su llegada al país, aunque por el momento no hay fechas ni confirmaciones oficiales.