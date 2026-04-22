Los autos usados más accesibles en abril: 10 opciones para comprar por menos de $15.000.000 + Seguir en









Tras un marzo con recuperación en ventas, los precios se mantuvieron estables y permiten acceder a modelos populares con valores competitivos.

Los autos usados continúan creciendo en el país

.El mercado de autos usados en la Argentina mostró señales de recuperación durante marzo, luego de un inicio de año con caídas. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se vendieron 153.995 unidades, lo que implicó una suba del 8,16% interanual frente a marzo de 2025 (142.383) y un crecimiento del 18,25% respecto a febrero (130.229).

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Sin embargo, el acumulado del primer trimestre aún refleja una baja del 5,23%, con 437.294 vehículos comercializados frente a los 461.423 del mismo período del año pasado. En este contexto de cierta volatilidad, los valores se mantuvieron relativamente estables.

Los modelos usados más económicos del mercado Tomando como referencia unidades modelo 2015 y precios promedio del sector, estos son los 10 autos usados por menos de $15 millones:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.841.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.937.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $7.965.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.431.000 Renault Sandero 5p 1.6: $9.600.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $9.708.000 Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $10.265.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.835.000 Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.413.000 Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.981.000 En cuanto a los modelos más vendidos, el liderazgo sigue en manos del Volkswagen Gol y Trend con 8687 unidades, seguido por Toyota Hilux (6120), Chevrolet Corsa y Classic (4478), Ford Ranger (4039), Volkswagen Amarok (3798), Peugeot 208 (3477), Ford EcoSport (3158), Toyota Corolla (2978), Ford Ka (2902) y Fiat Palio (2879).

autos usados(1) Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se vendieron 153.995 unidades, lo que implicó una suba del 8,16% interanual frente a marzo de 2025 (142.383) y un crecimiento del 18,25% respecto a febrero (130.229).

Desde la CCA, su secretario Alejandro Lamas señaló: “Después de 2 meses donde la venta de autos usados no recuperaba los volúmenes de 2025, marzo cortó esa mala racha. Pero esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable”. Además, advirtió que factores como la presión fiscal, la baja rentabilidad y las tasas bancarias condicionan la actividad, aunque destacó que el sector está preparado para competir ante la llegada de nuevas marcas.