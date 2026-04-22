Los autos usados más accesibles en abril: 10 opciones para comprar por menos de $15.000.000

.El mercado de autos usados en la Argentina mostró señales de recuperación durante marzo, luego de un inicio de año con caídas. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se vendieron 153.995 unidades, lo que implicó una suba del 8,16% interanual frente a marzo de 2025 (142.383) y un crecimiento del 18,25% respecto a febrero (130.229).
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Tras un marzo con recuperación en ventas, los precios se mantuvieron estables y permiten acceder a modelos populares con valores competitivos.
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Sin embargo, el acumulado del primer trimestre aún refleja una baja del 5,23%, con 437.294 vehículos comercializados frente a los 461.423 del mismo período del año pasado. En este contexto de cierta volatilidad, los valores se mantuvieron relativamente estables.
Los modelos usados más económicos del mercado
Tomando como referencia unidades modelo 2015 y precios promedio del sector, estos son los 10 autos usados por menos de $15 millones:
- Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.841.000
- Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.937.000
- Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $7.965.000
- Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.431.000
- Renault Sandero 5p 1.6: $9.600.000
- Nissan March 5p 1.6 Active: $9.708.000
- Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $10.265.000
- Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.835.000
- Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.413.000
- Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.981.000
En cuanto a los modelos más vendidos, el liderazgo sigue en manos del Volkswagen Gol y Trend con 8687 unidades, seguido por Toyota Hilux (6120), Chevrolet Corsa y Classic (4478), Ford Ranger (4039), Volkswagen Amarok (3798), Peugeot 208 (3477), Ford EcoSport (3158), Toyota Corolla (2978), Ford Ka (2902) y Fiat Palio (2879).
Desde la CCA, su secretario Alejandro Lamas señaló: “Después de 2 meses donde la venta de autos usados no recuperaba los volúmenes de 2025, marzo cortó esa mala racha. Pero esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable”.
Además, advirtió que factores como la presión fiscal, la baja rentabilidad y las tasas bancarias condicionan la actividad, aunque destacó que el sector está preparado para competir ante la llegada de nuevas marcas.
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