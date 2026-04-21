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21 de abril 2026 - 14:45

El Grupo Chery presentará el Tiggo V en Auto China 2026

La automotriz apuesta a un nuevo SUV versátil y transformable que busca redefinir la movilidad familiar con tecnología, espacio y múltiples configuraciones de uso.

Grupo Chery rompe el esquema con su nuevo SUV&nbsp;

Grupo Chery rompe el esquema con su nuevo SUV 

En la actualidad, las estructuras familiares y los escenarios de movilidad en todo el mundo están evolucionando profundamente. Va en aumento el porcentaje de hogares numerosos, y se suman demandas diversas como desplazamientos diarios, viajes familiares, camping al aire libre y servicios de enlace empresarial. Los usuarios plantean exigencias sin precedentes en cuanto a flexibilidad de espacio, adaptabilidad a escenarios, confort de conducción y economía.

Los SUV familiares tradicionales se limitan al uso urbano o tienen dificultades para compaginar el transporte de personas, carga y expansión al aire libre, sin poder satisfacer la expectativa central de los usuarios familiares de “un vehículo para múltiples usos”.

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Ante la “dificultad de adaptación a escenarios” del mercado, Chery rompe el esquema con una visión global. Apoyada en sus ventajas sistemáticas de I+D global, fabricación y marketing mundial, la marca lanzará en el Auto China 2026 una obra maestra disruptiva: el TIGGO V, el primer SUV familiar versátil transformable de la familia TIGGO. Con su forma innovadora, rompe los límites de las categorías y ofrece soluciones a los problemas de movilidad familiar mundial.

Como modelo estratégico global central de Chery para 2026, la llegada del TIGGO V llenará el vacío de productos en SUV versátiles, y redefinirá el estándar de los vehículos familiares. Bajo el lema “un vehículo con múltiples funciones, adaptable a todos los escenarios”, cada detalle responde a una comprensión profunda de las necesidades reales de las familias.

¿Por qué el TIGGO V conquista a las familias mundiales?

Con su carrocería multifuncional y transformable, admite configuraciones de asientos flexibles y puede adaptarse como SUV, MPV o PUP. Funciona como vehículo urbano, para viajes familiares, camping o transporte de carga, resolviendo las limitaciones de los SUV tradicionales.

El 24 de abril de 2026, el CHERY TIGGO V debutará globalmente en el Auto China, mostrando su diseño y prestaciones. En este contexto, Grupo Corven impulsa una nueva etapa de la marca en Argentina como representante oficial, buscando reposicionarla en el mercado local.

El 24 de abril de 2026, el CHERY TIGGO V debutará globalmente en el Auto China, mostrando su diseño y prestaciones. En este contexto, Grupo Corven impulsa una nueva etapa de la marca en Argentina como representante oficial, buscando reposicionarla en el mercado local.

Además, ofrece cuatro pilares clave: espacio amplio y confortable, tecnología inteligente, capacidad off-road y eficiencia de consumo.

El 24 de abril de 2026, el Chery TIGGO V debutará globalmente en el Auto China, mostrando su diseño y prestaciones. En este contexto, Grupo Corven impulsa una nueva etapa de la marca en Argentina como representante oficial, buscando reposicionarla en el mercado local.

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