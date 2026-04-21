El Grupo Chery presentará el Tiggo V en Auto China 2026 + Seguir en









La automotriz apuesta a un nuevo SUV versátil y transformable que busca redefinir la movilidad familiar con tecnología, espacio y múltiples configuraciones de uso.

Grupo Chery rompe el esquema con su nuevo SUV

En la actualidad, las estructuras familiares y los escenarios de movilidad en todo el mundo están evolucionando profundamente. Va en aumento el porcentaje de hogares numerosos, y se suman demandas diversas como desplazamientos diarios, viajes familiares, camping al aire libre y servicios de enlace empresarial. Los usuarios plantean exigencias sin precedentes en cuanto a flexibilidad de espacio, adaptabilidad a escenarios, confort de conducción y economía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los SUV familiares tradicionales se limitan al uso urbano o tienen dificultades para compaginar el transporte de personas, carga y expansión al aire libre, sin poder satisfacer la expectativa central de los usuarios familiares de “un vehículo para múltiples usos”.

Ante la “dificultad de adaptación a escenarios” del mercado, Chery rompe el esquema con una visión global. Apoyada en sus ventajas sistemáticas de I+D global, fabricación y marketing mundial, la marca lanzará en el Auto China 2026 una obra maestra disruptiva: el TIGGO V, el primer SUV familiar versátil transformable de la familia TIGGO. Con su forma innovadora, rompe los límites de las categorías y ofrece soluciones a los problemas de movilidad familiar mundial.

Como modelo estratégico global central de Chery para 2026, la llegada del TIGGO V llenará el vacío de productos en SUV versátiles, y redefinirá el estándar de los vehículos familiares. Bajo el lema “un vehículo con múltiples funciones, adaptable a todos los escenarios”, cada detalle responde a una comprensión profunda de las necesidades reales de las familias.

¿Por qué el TIGGO V conquista a las familias mundiales? Con su carrocería multifuncional y transformable, admite configuraciones de asientos flexibles y puede adaptarse como SUV, MPV o PUP. Funciona como vehículo urbano, para viajes familiares, camping o transporte de carga, resolviendo las limitaciones de los SUV tradicionales.

El 24 de abril de 2026, el CHERY TIGGO V debutará globalmente en el Auto China, mostrando su diseño y prestaciones. En este contexto, Grupo Corven impulsa una nueva etapa de la marca en Argentina como representante oficial, buscando reposicionarla en el mercado local. Además, ofrece cuatro pilares clave: espacio amplio y confortable, tecnología inteligente, capacidad off-road y eficiencia de consumo. El 24 de abril de 2026, el Chery TIGGO V debutará globalmente en el Auto China, mostrando su diseño y prestaciones. En este contexto, Grupo Corven impulsa una nueva etapa de la marca en Argentina como representante oficial, buscando reposicionarla en el mercado local.