Conflicto en Medio Oriente: crece la incertidumbre por el costo de importar autos en la Argentina + Seguir en









El aumento del petróleo y los fletes podría trasladarse a precios, aunque en el sector advierten que el impacto no será inmediato.

Los autos importados, a la espera de definiciones en la Argentina

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente comienza a generar preocupación en el mercado automotor argentino, especialmente en lo que respecta a la importación de vehículos e insumos. Aunque por ahora no se registran aumentos concretos, el sector ya anticipa posibles efectos vinculados al encarecimiento de la logística internacional.

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Uno de los principales factores en juego es el precio del petróleo, que influye directamente en los costos de transporte. A esto se suma el valor de los fletes internacionales, un componente clave para un país como la Argentina, que depende en gran medida de la importación de unidades y autopartes.

Desde el sector privado, un importador consultado por Ámbito explicó que el impacto podría sentirse más adelante: “Me imagino que el flete, el precio del petróleo va a impactar. En los costos de los autos por ahora no nos dijeron nada, pero puede llegar a haber un impacto”.

china-autos-va Uno de los principales factores en juego es el precio del petróleo, que influye directamente en los costos de transporte. A esto se suma el valor de los fletes internacionales, un componente clave para un país como la Argentina, que depende en gran medida de la importación de unidades y autopartes. El mismo referente aclaró que este tipo de variables no se trasladan de forma automática a los precios finales, sino que existe un desfase entre los aumentos internacionales y su impacto en el mercado local.

El “delay” en los precios, clave para entender lo que viene en el mercado automotor “Lo que pasa es que esto tiene un delay. ¿Cuánto es el delay? No sé”, agregó, reflejando la incertidumbre que atraviesa al sector. Este desfasaje puede depender de factores como contratos previos, stock disponible y tiempos logísticos.

En este contexto, el mercado automotor se mantiene en estado de alerta. Si el conflicto se prolonga y los costos energéticos continúan en alza, el traslado a precios podría volverse inevitable en los próximos meses. Mientras tanto, concesionarios e importadores siguen de cerca la evolución del escenario internacional.