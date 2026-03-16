Automotrices lanzaron ofertas y actualizaron precios en varios modelos

Distintas marcas anunciaron nuevas condiciones comerciales en la Argentina con nuevos valores, financiación y beneficios durante marzo. La estrategia apunta a impulsar ventas en distintos segmentos del mercado.

En el marco de su estrategia comercial para el mercado argentino, varias marcas del grupo Stellantis comunicaron una actualización de precios y promociones para algunos de sus modelos. La propuesta incluye vehículos de Fiat , Peugeot , RAM y DS Automobiles , con condiciones especiales de financiación y beneficios disponibles durante el mes de marzo.

El objetivo es ofrecer alternativas competitivas para distintos perfiles de clientes, desde pickups y SUVs hasta modelos electrificados y vehículos de alta gama.

Entre los modelos destacados aparece la pick up Fiat Titano , que en su versión Endurance MT 4x2 tiene un precio de $39.900.000 . Además, la marca ofrece financiación con tasa fija 0% a 24 meses por hasta $30.000.000 , con la posibilidad de extender el plazo hasta 60 meses .

También se incorporan opciones como Crédito Agro con cuota semestral a 24 meses y tasa del 19,9% , el Plan E-Cheq con plazo de 11 meses y TNA 0% , financiación en dólares a 24 o 48 meses con tasa del 10,75% , y leasing financiero con plazos de 36 a 48 meses .

En paralelo, Fiat también promociona el Fiat 600 Hybrid , que se comercializa con un precio de $39.950.000 , aplicable a operaciones de pago contado.

Stellantis refuerza su estrategia con SUVs, pick ups y modelos híbridos

Dentro del portafolio de Peugeot, la marca destaca tres modelos del segmento SUV y fastback con tecnología y equipamiento avanzado.

El Peugeot 3008 GT tiene un valor de $66.249.000 y se ofrece con motor Turbo 1.6, transmisión automática de seis marchas, sistema Peugeot i-Cockpit® con pantalla integrada de 21 pulgadas, nueve asistencias a la conducción (ADAS) y llantas de aleación de 19 pulgadas.

peugeot-3008 El Peugeot 3008 GT tiene un valor de $66.249.000 y se ofrece con motor Turbo 1.6, transmisión automática de seis marchas.

Por su parte, el Peugeot 5008 GT —con capacidad para siete plazas modulares— se comercializa a $70.717.800, también con motor Turbo 1.6, transmisión automática de seis marchas, el sistema Peugeot i-Cockpit® y un paquete de nueve asistencias a la conducción.

La oferta se completa con el Peugeot 408 GT, que cuesta $64.945.500 y se distingue por su diseño fastback, un motor Turbo 1.6 de 215 CV, transmisión automática de ocho marchas, sistema Peugeot i-Cockpit® y llantas de aleación de 20 pulgadas.

RAM, otra de las marcas que actualizó sus precios

En el caso de RAM, la marca anunció una propuesta comercial especial para la RAM Dakota durante Expoagro 2026, con tasa fija 0% a 24 meses por hasta $30 millones y posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses con tasa del 21,9%.

Además, la compañía ofrece diferentes opciones de financiamiento para los modelos RAM Dakota, RAM Rampage, RAM 1500 y RAM 2500, incluyendo Crédito Agro, Plan E-Cheq, financiación en dólares y leasing financiero. A esto se suma una promoción en seguros con 50% de descuento durante los primeros tres meses en coberturas de Zurich, San Cristóbal y La Caja.

dakota En el caso de RAM, la marca anunció una propuesta comercial especial para la RAM Dakota durante Expoagro 2026, con tasa fija 0% a 24 meses por hasta $30 millones y posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses con tasa del 21,9%.

Por su parte, la marca premium DS Automobiles presentó precios para su gama electrificada y de lujo. El DS 3 ETOILE HYBRIDO tiene un valor de USD 46.500, mientras que el DS 4 ETOILE HYBRIDO cuesta USD 51.800.

En el segmento SUV, el DS7 PALLAS se comercializa a USD 52.500, mientras que el DS7 PLUG IN HYBRID alcanza los USD 72.000.

En materia de financiación, DS Automobiles ofrece para toda la gama $30.000.000 en 12 cuotas con tasa 0%, $20.000.000 en 18 cuotas con tasa 0% y $45.000.000 en 12 cuotas con tasa del 16,9%. Para el DS7 también se suma un crédito UVA de $45.000.000 en 12 cuotas con tasa 0%.

Los interesados pueden consultar estas condiciones en la red oficial de concesionarios de cada marca, donde se informan en detalle los modelos incluidos y las promociones vigentes.