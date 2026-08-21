MINI suma en la Argentina dos versiones John Cooper Works con foco en performance y exclusividad + Agregar ámbito en









Presentados en The BMW Experience, el JCW Countryman ALL4 y la edición especial GP Inspired amplían la oferta deportiva de la marca con más potencia, diseño distintivo y tecnología.

MINI y sus nuevos lanzamientos en el país

En el marco de The BMW Experience, realizado en el Autódromo de La Plata, MINI anunció la llegada al mercado argentino de dos nuevas propuestas dentro de su línea más deportiva. Se trata del MINI John Cooper Works Countryman ALL4 y la GP Inspired Edition, una serie especial que rinde homenaje al histórico MINI GP.

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La presentación formó parte de un evento donde clientes y prensa pudieron probar modelos de alto rendimiento, consolidando así el posicionamiento de MINI en el segmento de compactos deportivos premium.

Countryman JCW: potencia y tracción integral El nuevo JCW Countryman ALL4 se apoya en el modelo más grande de la gama, pero con una clara orientación hacia el desempeño. Está impulsado por un motor 2.0 turbo que entrega 317 cv y 400 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h.

Además de su rendimiento, incorpora tracción integral ALL4 y una puesta a punto enfocada en la dinámica y el control en distintos terrenos. En diseño, se destacan los detalles en rojo, la postura robusta y una estética con ADN deportivo tanto por fuera como por dentro.

El equipamiento incluye pantalla OLED circular, sistema de sonido Harman Kardon, butacas deportivas con calefacción y masaje, suspensión adaptativa y asistencias a la conducción. El equipamiento incluye pantalla OLED circular, sistema de sonido Harman Kardon, butacas deportivas con calefacción y masaje, suspensión adaptativa y asistencias a la conducción. Su precio en la Argentina es de u$s 69.900, con garantía de 3 años o 200.000 km.

GP Inspired: estética radical y edición especial La segunda novedad es la GP Inspired Edition, una variante basada en los modelos JCW y Cooper S, con una propuesta estética inspirada en el MINI más extremo de la historia. Esta edición suma techo en Chili Red, gráficas específicas, elementos aerodinámicos y detalles exclusivos como llantas especiales, alerón trasero y terminaciones diferenciadas en el interior. El nuevo JCW Countryman ALL4 se apoya en el modelo más grande de la gama, pero con una clara orientación hacia el desempeño. En lo mecánico, mantiene configuraciones de 231 cv (JCW) y 204 cv (Cooper S), pero con una impronta visual más agresiva y distintiva. Los precios de la gama en la Argentina: MINI Cooper S 5 puertas: u$s 52.900

MINI Cooper S GP Inspired: u$s 60.500

MINI JCW: u$s 57.900

MINI JCW GP Inspired: u$s 63.500

MINI JCW Countryman ALL4: u$s 69.900 Con estas incorporaciones, la marca refuerza su estrategia con productos que combinan deportividad, exclusividad y alto nivel tecnológico dentro del segmento premium.