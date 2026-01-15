¿Conviene comprar un Tesla en Argentina?: precios y modelos disponibles

Conocé las ventajas y desventajas de adquirir un auto eléctrico en el país

El impacto impositivo y los gastos de homologación duplican los valores de referencia internacionales.

Los autos eléctricos empiezan a tomar fuerza en el país y Tesla aparece como la marca más predominante del sector. La ausencia de representación oficial sube los costos y condiciona la experiencia de uso frente a otros autos eléctricos presentes en el mercado.

Los Tesla ya circulan en algunas ciudades argentinas gracias a importadores particulares y al mercado de seminuevos certificados. El interés crece por su performance, autonomía y propuesta tecnológica.

La oferta local plantea sedanes y SUVs eléctricos con autonomías superiores a 500 km .

Autonomía entre 480 y 570km. Precios desde USD 75.000 hasta USD 110.000 .

Model Y: SUV compacto con enfoque urbano y familiar.

Valores entre USD 85.000 y USD 110.000 según configuración.

Model S: Sedán premium con performance y autonomía elevadas (650+ km).

Rango estimado entre USD 150.000 y USD 250.000.

Model X: SUV con capacidad para 7 pasajeros y puertas “alas de gaviota”.

Precios entre USD 150.000 y USD 250.000.

Puntos fuertes de los autos Tesla

Los principales atractivos de contar con un auto de esta infraestructura son las posibilidades de conducción semi-autónoma, actualizaciones remotas y bajo mantenimiento del vehículo.

Además se destacan los siguientes puntos a tener en cuenta: