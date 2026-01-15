SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de enero 2026 - 12:00

¿Conviene comprar un Tesla en Argentina?: precios y modelos disponibles

Conocé las ventajas y desventajas de adquirir un auto eléctrico en el país

 El impacto impositivo y los gastos de homologación duplican los valores de referencia internacionales. 

Los autos eléctricos empiezan a tomar fuerza en el país y Tesla aparece como la marca más predominante del sector. La ausencia de representación oficial sube los costos y condiciona la experiencia de uso frente a otros autos eléctricos presentes en el mercado.

Los Tesla ya circulan en algunas ciudades argentinas gracias a importadores particulares y al mercado de seminuevos certificados. El interés crece por su performance, autonomía y propuesta tecnológica.

Modelos disponibles y precios de los autos Tesla en Argentina

La oferta local plantea sedanes y SUVs eléctricos con autonomías superiores a 500 km.

Modelos el mercado argentino:

  • Model 3: Puerta de entrada al ecosistema Tesla.

Autonomía entre 480 y 570km. Precios desde USD 75.000 hasta USD 110.000.

  • Model Y: SUV compacto con enfoque urbano y familiar.

Valores entre USD 85.000 y USD 110.000 según configuración.

  • Model S: Sedán premium con performance y autonomía elevadas (650+ km).

Rango estimado entre USD 150.000 y USD 250.000.

  • Model X: SUV con capacidad para 7 pasajeros y puertas “alas de gaviota”.

Precios entre USD 150.000 y USD 250.000.

Puntos fuertes de los autos Tesla

Los principales atractivos de contar con un auto de esta infraestructura son las posibilidades de conducción semi-autónoma, actualizaciones remotas y bajo mantenimiento del vehículo.

Además se destacan los siguientes puntos a tener en cuenta:

  • Sistema de aceleración superior
  • Buen ecosistema de software
  • Recarga doméstica con costos competitivos
  • Menor desgaste mecánico
  • Autonomía superior a 500km

