La FIFA confirmó los árbitros para el arranque del Mundial 2026: quién dirigirá el partido inaugural y la presencia argentina + Agregar ámbito en









La FIFA confirmó las designaciones arbitrales para los primeros compromisos del Mundial 2026 y el argentino Facundo Tello aparece entre los elegidos para impartir justicia en los encuentros iniciales del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La entidad dio a conocer además la nómina completa de jueces que formarán parte de la competencia.

El árbitro mexicano Cesar Ramos dirigirá a la selección argentina

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya ingresó en su etapa final y la FIFA comenzó a definir los detalles de la organización. Entre ellos, uno de los más esperados: las designaciones arbitrales para los primeros partidos de la competencia que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

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La FIFA presentó oficialmente la nómina de 52 árbitros principales que estarán a cargo de los 104 encuentros del torneo, una cifra récord impulsada por el nuevo formato de 48 selecciones participantes. Entre los elegidos aparecen algunos de los nombres más reconocidos del arbitraje mundial, como el polaco Szymon Marciniak, el inglés Michael Oliver y el francés François Letexier.

El brasileño Wilton Sampaio dirigirá el partido inaugural México-Sudáfrica El brasileño Wilton Sampaio fue designado por la FIFA para dirigir este jueves el partido inaugural del Mundial 2026 que disputarán México y Sudáfrica en el estadio Azteca, correspondiente al grupo A.

Sampaio, de 44 años, estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, el cuarto colegiado será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el reserva de los jueces de línea será el también paraguayo Eduardo Cardozo y en el VAR estarán el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y su ayudante el francés Jerome Brisard.

wilton sampaio arbitro mundial 2026 Wilton Sampaio será el referí del partido inaugural. Un argentino dirigirá en el inicio del Mundial 2026 En ese contexto, el argentino Facundo Tello fue incluido entre los jueces seleccionados para actuar en el inicio de la Copa del Mundo, consolidando así su presencia en la máxima cita del fútbol internacional. La representación sudamericana tendrá un papel destacado y contará con la presencia de Facundo Tello, quien vuelve a recibir la confianza del organismo rector del fútbol luego de su participación en competencias internacionales de primer nivel durante los últimos años. El Mundial 2026 marcará además un hito histórico por ser el primero organizado de manera conjunta por tres países y el primero con 48 selecciones, lo que ampliará considerablemente la cantidad de partidos y exigirá un despliegue arbitral sin precedentes. Mientras los seleccionados ultiman detalles para el debut, los árbitros también afrontan la recta final de su preparación con vistas a una competencia que promete batir récords tanto dentro como fuera de la cancha.

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