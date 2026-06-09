El Programa Acompañamiento Social continúa vigente durante junio de 2026 como una de las herramientas de asistencia, destinadas a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social. La iniciativa surgió tras la reestructuración del antiguo Potenciar Trabajo y quedó bajo la administración del Ministerio de Capital Humano.
Programa Acompañamiento Social en junio 2026: montos, beneficiarios y requisitos del ex Potenciar Trabajo
Conocé el detalle de la prestación que brinda el organismo previsional y cómo se desarrolla esta herramienta de asistencia económica.
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La prestación mantiene las condiciones que fueron establecidas por el Gobierno nacional para este esquema. La asistencia tiene como finalidad fortalecer las capacidades de los beneficiarios, mediante acciones de acompañamiento y apoyo económico. El objetivo consiste en favorecer la inclusión social y contribuir al desarrollo de mayores niveles de autonomía.
El programa concentra a una parte de los participantes que integraban Potenciar Trabajo antes de la reorganización impulsada por el Ejecutivo nacional. El esquema permanece operativo mientras los beneficiarios cumplan con las condiciones exigidas para conservar la prestación.
Cuánto se cobra por el Programa Acompañamiento Social en junio de 2026
Los titulares del Programa Acompañamiento Social perciben durante junio el mismo importe que recibieron en los meses anteriores. La prestación mantiene un valor mensual de $78.000, según la información disponible para este período. El Gobierno no difundió actualizaciones vinculadas con incrementos o modificaciones sobre esa suma.
El beneficio funciona como un complemento económico destinado a acompañar a personas que presentan dificultades para alcanzar estabilidad laboral o mejorar sus condiciones de ingresos. El Ministerio de Capital Humano conserva el monto vigente desde hace varios meses. Cualquier cambio futuro deberá publicarse mediante resoluciones o comunicaciones oficiales.
Quiénes pueden acceder y cobrar este beneficio mensual
El Programa Acompañamiento Social está dirigido a sectores que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad económica. La iniciativa reúne a beneficiarios provenientes del antiguo Potenciar Trabajo que fueron incorporados a este nuevo esquema tras la reorganización de los programas sociales.
Los grupos contemplados incluyen perfiles considerados prioritarios dentro de las políticas de asistencia implementadas por el Estado nacional tales cómo:
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personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad
mujeres con cuatro hijos o más menores de edad
titulares provenientes de unidades de gestión estatales
personas incluidas en programas de capacitación e inserción laboral
Continuidad del esquema tras el fin de Potenciar Trabajo
El Programa Acompañamiento Social nació como resultado de la transformación del antiguo Potenciar Trabajo. La reorganización impulsada por el Gobierno nacional dividió a los beneficiarios en distintos esquemas con objetivos específicos. Una parte de los titulares quedó incorporada a Acompañamiento Social y otro grupo pasó al programa Volver al Trabajo.
El Gobierno dispuso la finalización de Volver al Trabajo a partir de abril, luego de cumplirse los 24 meses previstos para esa iniciativa. La administración nacional reconvirtió ese esquema en un sistema de vouchers destinados a cursos de formación profesional y capacitación en oficios impulsados por el Ministerio de Capital Humano.
Acompañamiento Social continúa vigente y mantiene sus mecanismos de asistencia para los sectores contemplados dentro del programa. El esquema conserva la orientación hacia personas que enfrentan mayores obstáculos para mejorar su situación económica o acceder a oportunidades laborales estables.
Cómo consultar el estado del trámite y las fechas de pago
ANSES acredita el dinero de manera automática en las cuentas bancarias registradas por cada titular. Los beneficiarios no deben realizar trámites adicionales para recibir el pago mensual de la prestación. La información vinculada con el estado del beneficio puede consultarse a través de la aplicación Mi Argentina mediante el ingreso de los datos personales correspondientes.
Los interesados también cuentan con la posibilidad de acceder al sitio oficial del Programa Acompañamiento Social para verificar información relacionada con su situación dentro del esquema.
El Gobierno mantiene una serie de requisitos obligatorios para conservar activa la prestación:
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mantener actualizados los controles médicos
presentar certificados escolares cuando corresponda
participar en instancias de capacitación o formación laboral
actualizar periódicamente los datos personales registrados en ANSES
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