Cuál es la nueva marca china de autos eléctricos premium que desembarca en la Argentina







El arribo se concretará a partir de diciembre bajo el régimen de importación sin aranceles que impulsa el Gobierno, lo que facilita la entrada de nuevos competidores al mercado local.

El Arcfox T1, uno de los nuevos modelos que llegará a la Argentina

La industria automotriz argentina suma un nuevo jugador de origen chino. Arcfox, la marca de vehículos eléctricos premium perteneciente al gigante BAIC, anunció su llegada al país con una oferta inicial de cuatro modelos totalmente eléctricos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El desembarco se concretará a partir de diciembre bajo el régimen de importación sin aranceles que impulsa el Gobierno, lo que facilita la entrada de nuevos competidores al mercado local.

La nueva marca china de autos eléctricos premium que desembarca en la Argentina Los modelos seleccionados para esta primera etapa son el Kaola S, el SUV compacto T5, el SUV T1 y el sedán S5. Se trata de vehículos que apuntan a combinar autonomía extendida, tecnología avanzada de asistencia al conductor y un diseño moderno orientado a la eficiencia energética.

Arcfox nació en 2017 con el objetivo de posicionarse en el segmento premium de la electromovilidad. En pocos años, logró consolidarse en mercados como China, Europa y Japón, con más de 80.000 unidades vendidas en 2024. Ahora, con su arribo a la Argentina, la firma busca reforzar la estrategia de expansión internacional de BAIC, uno de los fabricantes más grandes de China.

arcfox Los modelos seleccionados para esta primera etapa son el Kaola S, el SUV compacto T5, el SUV T1 y el sedán S5 (foto).

La marca, que ha trabajado junto a empresas tecnológicas como Huawei y Magna, promete atraer a los usuarios argentinos con propuestas que conjugan conectividad inteligente, seguridad avanzada y un estilo innovador en cada modelo.

Temas China