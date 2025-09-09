Chery Argentina inició la preventa de sus nuevos SUV híbridos Tiggo 4 Hybrid y Tiggo 7 Pro Hybrid, en el marco de su relanzamiento oficial previsto para octubre. Estos modelos forman parte de la renovada submarca Chery Tiggo, enfocada en la movilidad sustentable y en ofrecer tecnologías avanzadas a los conductores argentinos.
Chery reafirma su presencia en la Argentina con la preventa exclusiva de sus nuevos SUV híbridos
El regreso de la marca al país se realiza junto al Grupo Corven, con una propuesta que combina diseño global, innovación tecnológica y precios accesibles.
-
Cuál es la nueva marca china de autos eléctricos premium que desembarca en la Argentina
-
Cuál es el auto chino más barato en la Argentina
El regreso de Chery al país se realiza junto al Grupo Corven, con una propuesta que combina diseño global, innovación tecnológica y precios accesibles. La preventa marca el primer paso de esta estrategia, acercando al público los últimos desarrollos de la marca a nivel internacional.
Chery reafirma su presencia en la Argentina con la preventa exclusiva de sus nuevos SUV híbridos
El Tiggo 4 Hybrid, orientado al segmento B, incorpora por primera vez en la Argentina la tecnología Chery Super Hybrid #CSH, un sistema inteligente que optimiza el consumo de combustible, reduce emisiones y proporciona una conducción más silenciosa y eficiente. Por su parte, el Tiggo 7 Pro Hybrid, del segmento C, ofrece un sistema híbrido ligero (MHEV) tradicional, ideal para quienes buscan iniciarse en la movilidad ecológica sin perder confort ni rendimiento.
“Con esta preventa queremos acercar a nuestros clientes productos modernos, accesibles y alineados con las tendencias globales de electrificación. La nueva familia Tiggo refleja el espíritu innovador de Chery y nuestro compromiso de ofrecer tecnología de vanguardia y una experiencia de manejo superior en Argentina”, afirmó Claudio San Román, Director de Chery Argentina.
Los interesados pueden registrarse en www.cherypreventa.com.ar.
- Temas
- China
Dejá tu comentario