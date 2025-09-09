Chery reafirma su presencia en la Argentina con la preventa exclusiva de sus nuevos SUV híbridos







El regreso de la marca al país se realiza junto al Grupo Corven, con una propuesta que combina diseño global, innovación tecnológica y precios accesibles.

El nuevo Chery Tiggo 4

Chery Argentina inició la preventa de sus nuevos SUV híbridos Tiggo 4 Hybrid y Tiggo 7 Pro Hybrid, en el marco de su relanzamiento oficial previsto para octubre. Estos modelos forman parte de la renovada submarca Chery Tiggo, enfocada en la movilidad sustentable y en ofrecer tecnologías avanzadas a los conductores argentinos.

El regreso de Chery al país se realiza junto al Grupo Corven, con una propuesta que combina diseño global, innovación tecnológica y precios accesibles. La preventa marca el primer paso de esta estrategia, acercando al público los últimos desarrollos de la marca a nivel internacional.

Chery reafirma su presencia en la Argentina con la preventa exclusiva de sus nuevos SUV híbridos El Tiggo 4 Hybrid, orientado al segmento B, incorpora por primera vez en la Argentina la tecnología Chery Super Hybrid #CSH, un sistema inteligente que optimiza el consumo de combustible, reduce emisiones y proporciona una conducción más silenciosa y eficiente. Por su parte, el Tiggo 7 Pro Hybrid, del segmento C, ofrece un sistema híbrido ligero (MHEV) tradicional, ideal para quienes buscan iniciarse en la movilidad ecológica sin perder confort ni rendimiento.

“Con esta preventa queremos acercar a nuestros clientes productos modernos, accesibles y alineados con las tendencias globales de electrificación. La nueva familia Tiggo refleja el espíritu innovador de Chery y nuestro compromiso de ofrecer tecnología de vanguardia y una experiencia de manejo superior en Argentina”, afirmó Claudio San Román, Director de Chery Argentina.

Los interesados pueden registrarse en www.cherypreventa.com.ar.

