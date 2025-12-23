Tragedia: murió un hombre tras ser mordido por una yarará en Rio Negro + Seguir en









Se trataba de un camionero, identificado como Miguel Esteban Contreras, de 44 años, quién debió ser hospitalizado el pasado 6 de diciembre.

Un hombre de 44 años fue mordido por una serpiente y murió.

Un hombre murió tras ser mordido por una serpiente yarará en la ciudad de Cipolleti, Rio Negro. A pesar de que se le suministró un antídoto, no tuvo el efecto suficiente, debido a que recién fue al hospital cuando presentó síntomas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cómo se produjo el incidente El hecho se produjo el pasado 6 de diciembre cuando un hombre llamado Miguel Esteban Contreras, de 44 años, conducía un camión y se bajó para ir a un baño. Según contó la hija del hombre, quién viajaba junto a él, fue en ese momento, que la víctima sintió una mordedura pero no logró visualizar qué era debido a la oscuridad de la zona. Horas después sufrió dolor en los riñones y en una de las piernas, además de que tosió con sangre.

Una yarará mordió a una niña de 12 años en el club CUBA Una yarará mordió a una niña de 12 años en el club CUBA Tras esto, pidió auxilio al personal de Caminera y fue trasladado al Policlínico de Cipolletti, donde le aplicaron un antídoto al sospechar que fue mordido por una yarará. No obstante, advirtieron que ya era tarde debido a que se había agravado el estado de salud.

En este contexto, la hija agregó que el veneno continuaba en el cuerpo de su padre, lo que provocaba el descenso abrupto de los glóbulos rojos y llevaba a que deban realizarle continuamente transfusiones de sangre.

No obstante, pese a ser asistido, Contreras falleció y ahora su cuerpo será trasladado a Bahía Blanca, ciudad de la que era oriundo.

Temas Río Negro