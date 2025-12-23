Antonio Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca, ¿sigue Claudio Úbeda? + Seguir en









Después de salir campeón en México, el entrenador argentino se candidateó para ser el DT de Boca en 2026 y cumplir un sueño.

¿El reemplazante de Úbeda? El "Turco" Mohamed se autopostuló para dirigir a Boca

De cara a la próxima temporada, Boca todavía no definió quién será su director técnico y la incertidumbre alimenta versiones de todo tipo. En ese contexto, Antonio Mohamed volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse públicamente a la posibilidad de dirigir al club.

Claudio Úbeda cerró el año como entrenador tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, pero su continuidad no está garantizada. El “Turco”, identificado con Boca por su paso como futbolista, atraviesa un gran presente en México luego de consagrarse campeón de la Liga MX con Toluca. Esto se suma a la posibilidad que Eduardo Domínguez no siga en Estudiantes.

Tras el diálogo del entrenador con TyC Sports, Mohamed reconoció que le gustaría tener la chance de dirigir al “Xeneize”: “A cualquier tipo le seduce un club como Boca, pero a veces los momentos no coinciden”.

Sin embargo, Mohamed fue contundente al aclarar que nunca hubo un contacto formal desde Brandsen 805. “No me llamaron nunca. Hay sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”, descartando cualquier negociación concreta en lo que va de su carrera.

Además, confirmó que su futuro inmediato seguirá ligado al Toluca: “Fue excelente el año que tuvimos. Ahora a descansar y pensar en lo que viene. Me quedo allá”. Mohamed explicó que tiene contrato vigente y una cláusula de salida recién a mitad de año, por lo que encarará el primer semestre de 2026 al frente del conjunto mexicano.

Por último, volvió a dejar abierta la puerta a Boca a largo plazo, aunque con cautela: “Los contratos están para respetarse, pero hay cláusulas. Después está el respeto a los momentos y la intuición de cada uno”.