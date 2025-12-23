El Museo de Louvre reforzó su seguridad, a dos meses del robo de las joyas reales

El museo instaló una reja de protección en la ventana por la que entraron los ladrones. Sus autoridades se encuentran "reflexionando" sobre más medidas alrededor del palacio.

El robo ocurrió el domingo 19 de octubre cuando cuatro ladrones ingresaron por una ventana.

El Museo de Louvre instaló este martes una reja de protección en la ventana por la que entraron los ladrones durante el robo de joyas de aquel domingo 19 de octubre. El hurto está valuado en u$s100 millones y las piezas siguen sin aparecer.

La medida fue confirmada por un periodista de AFP. Desde el robo, la seguridad del museo se encuentra en el centro de las críticas debido a los fallos que quedaron expuestos tras el incidente.

El día del hurto, cuatro delincuentes lograron actuar en pocos minutos para llevarse joyas de la Corona francesa. La reja de protección "es una de las medidas de emergencia decididas tras el robo", indicó el administrador general adjunto del museo Francis Steinbock .

Desde la sala se están llevando a cabo "reflexiones" sobre la "seguridad de las demás ventanas", añadió Steinbock mientras la presidenta del Louvre, Laurence de Cars , había asegurado la semana pasada ante los senadores franceses que se volvería a instalar una reja "antes de Navidad".

Museo del Louvre.webp Fuentes del museo señalaron que se activó un refuerzo de control con videovigilancia en las fachadas del museo.

Robo del Louvre: cuatro nuevas personas fueron detenidas y una sería parte del grupo que ingresó al museo

La justicia de Francia realizó hace un mes cuatro nuevas detenciones en el marco de la investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre. Entre ellos, figuraría uno de los integrantes del grupo que ingresó al edificio y está acusado bajo la figura de “robo organizado”.

Las cuatro personas corresponden a dos hombres y dos mujeres detenidos en la región parisina, lo que eleva a ocho el total de investigados por el caso, detalló Le Monde. Unos primeros cuatro detenidos fueron aprehendidos entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre.

Según informó la fiscal de París, Laure Beccuau, los arrestados -dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40- fueron puestos bajo custodia policial mientras avanza la causa por el hurto de piezas valuadas en uno u$s100 millones, aún sin recuperar.