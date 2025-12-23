Cómo obtener el 20% retenido por ANSES antes que termine el año

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo de ANSES deben realizar un trámite obligatorio para acceder a lo retenido y conservar el beneficio.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) alerta a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) a que presenten un documento de suma importancia para que puedan cobrar el porcentaje retenido durante el año previo y poder seguir cobrando la prestación.

Además, en diciembre las asignaciones, pensiones y jubilaciones reciben un 2,3% de aumento en el valor de sus prestaciones, en el marco del cumplimento del Decreto 274/2024 , que cambia la fórmula de movilidad previa de incrementos cuatrimestrales a una nueva con ajustes mensuales que se decidan en base al último índice inflacionario oficial.

La Libreta AUH es un formulario que se genera desde la web en el que se debe acreditar que el menor por el que se accede a la prestación ve cubiertos determinados derechos como el acceso a una educación regular , a controles de salud periódicos y a vacunas obligatorias según lo dicta el calendario de vacunación.

ANSES recuerda que este trámite es de carácter obligatorio para acceder al 20% retenido mensualmente durante el 2024 y continuar recibiendo la asistencia financiera en 2026, en caso de que corresponda.

El organismo previsional aclara que el único formulario válido para el trámite online es el generado por la web de Mi ANSES . Para descargarlo, se debe acceder a la plataforma con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y se encuentra en la sección Hijos , en el apartado Libreta AUH.

En este rincón, se podrá corroborar que la información sea correcta y esté al día. Para completarla con las autoridades escolares y sanitarias se debe descargar en imprimir y llevarlo a las instituciones correspondientes. Una vez listo, sacar una foto del formulario completo con buena calidad, en una superficie plana y bien iluminada. Debe pesar menos de 3MB y estar en formato JPG.

Siguiendo los mismos pasos, se reingresa a Mi ANSES y se sube la documentación. Al finalizar, el titular recibe un correo electrónico de confirmación.

ANSES.jpg

Monto de la AUH en diciembre 2025

La AUH recibe en diciembre de 2025 un aumento del 2,3% que se alinea con la inflación de octubre y alcanza los $122.827, aunque como se sabe, los beneficiarios solo acceden al 80% ($98.261) ya que todos los meses se retiene el 20% para su eventual pago tras la presentación de la Libreta AUH ante ANSES.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo en su línea por discapacidad llega a $398.852,75 y el monto que cobrarán los beneficiarios es de $319.082,20. La diferencia en las dos líneas de pago se debe a las diferentes necesidades de cada menor.

La nueva fórmula de movilidad apunta a que los sectores de la sociedad más vulnerables a la variación de precios no pierda poder adquisitivo ante la inflación mes a mes. Es por eso que, los aumentos se deciden en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente que haya publicado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)