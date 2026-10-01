Parabrisas rotos por granizo: precios, cambios y coberturas de seguro

El valor del reemplazo depende del modelo y la tecnología del vidrio, mientras la póliza determina qué gastos asume la compañía.

Las tormentas de granizo pueden dejar daños visibles en pocos minutos: golpes en la carrocería, abolladuras y, en los casos más severos, vidrios completamente astillados . Después de los temporales, crecen las consultas vinculadas con vehículos afectados durante las horas posteriores al fenómeno. Para muchos conductores, resolver el problema implica un gasto considerable y, para los talleres dedicados a cristales, también representa un negocio .

El parabrisas es uno de los elementos que más atención requiere después de una pedrada fuerte. No alcanza con revisar si quedó una pequeña marca: una fisura puede extenderse y comprometer la visibilidad, mientras que una rotura importante obliga directamente a cambiar el vidrio.

Además, en los vehículos más modernos, el repuesto puede incorporar cámaras y sensores que hacen que la intervención sea bastante más compleja.

El precio de un parabrisas varía según el modelo del vehículo, la marca del repuesto y las características del cristal. Como referencia, actualmente puede partir de unos $200.000 , mientras que determinadas unidades pueden alcanzar $1 millón o incluso superar ese valor .

Después de un temporal, los automovilistas deben verificar el estado general de sus vehículos antes de volver a circular.

La diferencia no está vinculada solamente al tamaño del vidrio. En autos modernos, el parabrisas puede incorporar cámaras asociadas a sistemas de asistencia a la conducción, como los dispositivos que ayudan a mantener el vehículo dentro del carril.

También hay que tener en cuenta que el precio final puede incluir la colocación y otros trabajos asociados. La normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación contempla, dentro de determinadas coberturas de cristales, los gastos normales de colocación, aunque siempre sujetos a la suma y las condiciones establecidas en la póliza.

¿Qué tipos de seguros y pólizas cubren la rotura de cristales?

La cobertura depende de las condiciones particulares contratadas. La responsabilidad civil obligatoria no equivale automáticamente a una protección frente a los daños que el granizo provoca en el propio vehículo. Para estos casos existen cláusulas específicas que pueden cubrir parabrisas, luneta y otros cristales.

La normativa contempla, entre otras alternativas, coberturas adicionales para la rotura de parabrisas y luneta y también una cobertura específica para daños parciales ocasionados por granizo. El alcance, los límites y las condiciones deben figurar en la documentación correspondiente.

En el caso de las coberturas de cristales, la normativa señala que la indemnización puede hacerse mediante el pago correspondiente o mediante la reposición y colocación de la pieza dañada, de acuerdo con las condiciones del seguro. También puede establecerse que la compañía autorice previamente la reparación o el reemplazo.

¿Qué pasa si mi seguro no incluye daños por granizo?

Si la póliza no contempla el riesgo y tampoco existe una cobertura específica para cristales aplicable al caso, el propietario puede tener que afrontar el gasto por su cuenta. En el temporal registrado en Córdoba, desde un taller consultado señalaron que aproximadamente tres de cada diez personas que realizaron consultas no tenían cobertura contra granizo para los cristales y debían pagar la reparación o el reemplazo.

En esa situación, una primera alternativa es pedir presupuestos en distintos talleres y verificar qué tipo de repuesto ofrecen. También conviene consultar a la compañía aunque exista una duda sobre el alcance de la póliza: la respuesta formal permitirá saber si el daño está contemplado, si existe un límite o si corresponde afrontar el costo particular.

Si el problema surge por una interpretación de la cobertura o por una falta de respuesta de la aseguradora, el asegurado puede recurrir a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). El organismo permite presentar reclamos vinculados con los derechos derivados del contrato de seguro y solicita, entre otra documentación, la póliza y los antecedentes del caso.

Cómo tramitar el reclamo con tu aseguradora tras el temporal

Ante un daño por granizo, lo recomendable es denunciar el siniestro cuanto antes y seguir el canal indicado por la compañía. La Ley de Seguros establece, como regla general, que el asegurado debe comunicar el siniestro dentro de los tres días de haberlo conocido, salvo situaciones contempladas por la propia normativa.

Al realizar la denuncia, conviene conservar fotografías de los daños, datos del vehículo y toda la documentación relacionada con la póliza. Las imágenes pueden servir para dejar constancia del estado del parabrisas, la luneta, los vidrios laterales y la carrocería antes de cualquier reparación.

Un punto clave es no cambiar el vidrio antes de recibir las indicaciones de la aseguradora si la compañía necesita inspeccionar el daño o autorizar la reparación. Las condiciones contractuales pueden exigir una verificación previa y, en determinados casos, establecer talleres designados para realizar los trabajos.

Si la aseguradora no responde pese a haber realizado la denuncia por los canales correspondientes, la SSN recomienda dejar constancia de los intentos y permite iniciar un reclamo ante el organismo mediante Trámites a Distancia. El trámite es gratuito.