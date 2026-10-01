Autos usados: se transfirieron 170.373 vehículos en septiembre

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante septiembre se transfirieron 170.373 vehículos usados , un 9,3% más que en agosto, cuando se habían registrado 155.896 operaciones. Frente al mismo mes de 2025, en cambio, el mercado mostró una baja del 0,6%.

Dentro del total, 163.234 unidades fueron vehículos livianos , equivalentes al 96% de las transferencias del mes. Ese segmento estuvo compuesto por 125.896 automóviles y 37.338 comerciales livianos , mientras que las restantes 7.139 operaciones correspondieron a otras categorías.

El acumulado de enero a septiembre alcanzó las 1.376.636 transferencias , un 4,3% menos que las 1.437.834 registradas durante el mismo período de 2025. En el caso específico de los vehículos livianos, se contabilizaron 1.319.571 operaciones en nueve meses, con una caída acumulada del 4,5%.

El ranking de marcas fue encabezado por Volkswagen , con 29.402 transferencias en septiembre, seguida por Ford , con 22.823, y Renault , con 19.827. Más atrás se ubicaron Chevrolet, con 19.572 unidades, y Fiat, con 17.781.

Entre los modelos, el Volkswagen Gol volvió a ocupar el primer lugar, seguido por la Toyota Hilux , con 6.443 operaciones, y la Volkswagen Amarok , con 4.771. También se ubicaron entre los más transferidos la Ford Ranger, Chevrolet Corsa, Peugeot 208 y Renault Clio.

Dentro del mercado de pick-ups, la Toyota Hilux concentró el 26,1% de las operaciones, por encima de la Volkswagen Amarok, con 19,3%, y la Ford Ranger, con 19,1%. Entre los utilitarios y comerciales livianos, la Renault Kangoo lideró con una participación del 17%.

La provincia de Buenos Aires encabezó las transferencias de automóviles, con 48.698 unidades durante septiembre. Le siguieron Córdoba, con 15.630; la Ciudad de Buenos Aires, con 12.607; Santa Fe, con 11.430; y Mendoza, con 6.545.

El informe también mostró un crecimiento mensual de la financiación prendaria: durante septiembre se financiaron 11.226 transferencias de vehículos livianos, un 12,3% más que en agosto. Sin embargo, el volumen resultó 1,7% inferior al de septiembre de 2025 y acumuló una caída del 25% en los primeros nueve meses del año.