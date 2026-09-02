El mercado de motovehículos en la Argentina continúa consolidando su crecimiento durante 2026, pero con un rasgo distintivo cada vez más marcado: el protagonismo de la producción nacional.
El 96,85% de las motos patentadas en agosto fueron de origen nacional
Con 74.155 unidades transferidas en el mes, el mercado crece con fuerza y se apoya casi por completo en la producción local, que explica más del 96% de las ventas.
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De acuerdo con los datos de la CAFAM, en agosto se patentaron 74.155 unidades, lo que implicó una suba interanual del 34,70% frente a las 55.052 registradas en el mismo mes de 2025. Además, el desempeño también fue positivo en la comparación mensual, ya que en julio se habían contabilizado 72.605 unidades, reflejando un avance del 2,13%.
En el acumulado anual, el crecimiento es aún más contundente: entre enero y agosto se alcanzaron 590.861 patentamientos, contra 418.513 del mismo período del año pasado.
El peso de la industria local en el mercado de motos
Uno de los datos más relevantes del informe es la fuerte incidencia de la producción nacional. Durante agosto, 71.818 unidades correspondieron a fabricación local, lo que representa un contundente 96,85% del total, mientras que apenas 2.337 fueron importadas.
Este escenario confirma que el mercado argentino de motos se sostiene principalmente en la industria local, que logra abastecer la demanda con una oferta concentrada en modelos accesibles y de uso cotidiano.
Segmentos y categorías: dónde está la demanda
El análisis por cilindrada muestra con claridad el perfil del mercado. El segmento de 101 a 250 cc domina ampliamente, con 67.650 unidades, muy por encima de las motos de mayor porte:
- 251 a 500 cc: 4.024 unidades
- 501 a 800 cc: 1.506 unidades
Por tipo de vehículo, también se observa una marcada concentración:
- Cub Underbone: 45.058 unidades
- Street: 13.756 unidades
- On Off: 12.117 unidades
- Scooter: 2.094 unidades
- Off Road: 355 unidades
Las motos tipo Cub Underbone continúan siendo el corazón del mercado, impulsadas por su bajo costo y practicidad para el uso urbano.
Distribución geográfica
A nivel territorial, la provincia de Buenos Aires lidera con 22.325 patentamientos, seguida por:
- Santa Fe: 7.000
- Córdoba: 6.073
- Tucumán: 6.021
- Chaco: 4.294
- Santiago del Estero: 3.065
- Salta: 3.027
Claves de un mercado en expansión
El comportamiento del sector permite identificar varias tendencias claras:
• Crecimiento sostenido: el mercado mantiene una evolución positiva tanto en la comparación mensual como interanual, con un acumulado que marca una diferencia significativa frente a 2025.
• Dominio de la producción nacional: casi la totalidad de las motos patentadas provienen de fabricación local, consolidando el rol de la industria argentina.
• Enfoque en baja y media cilindrada: el rango de 101 a 250 cc concentra la mayor parte de la demanda, reflejando un mercado orientado a la movilidad cotidiana.
• Alta concentración por tipo: Cub, Street y On Off reúnen la mayoría de las ventas, con un claro liderazgo del segmento más económico.
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