Autos eléctricos en la Argentina: ranking de marcas y modelos más vendidos en agosto + Agregar ámbito en









Las ventas de vehículos 100% a batería alcanzaron 665 unidades en el mes, con una marca que sigue firme liderando en la cima de la tabla.

El BYD Dolphin Mini marca el pulso del mercado eléctrico

El mercado de autos eléctricos en la Argentina sigue mostrando crecimiento sostenido, con una oferta cada vez más diversa y el avance de nuevas marcas. En agosto de 2026 se patentaron 665 unidades, lo que representó una suba mensual del 7,3% y un fuerte incremento interanual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, las automotrices de origen chino continúan ganando terreno, tanto en volumen como en participación, mientras que algunas marcas tradicionales comienzan a posicionarse en el segmento.

Ranking de marcas: BYD domina el mercado El liderazgo por marcas quedó nuevamente en manos de BYD, que se consolidó como el principal jugador del segmento.

Top 10 marcas – agosto 2026 (unidades):

BYD: 406 Arcfox: 70 Chevrolet: 67 JMEV: 39 BAIC: 20 Volvo: 12 Geely: 10 Toyota: 9 Great Wall: 6 Smart: 5 BYD concentró más del 60% del mercado, impulsado por su gama de modelos compactos y SUV. Detrás, Arcfox y Chevrolet completaron el podio con volúmenes bastante más acotados, pero en crecimiento.

El Chevrolet Spark se mantiene en el podio. Los modelos más vendidos del mes A nivel modelos, el dominio también fue claro para BYD, que ubicó a dos vehículos en lo más alto del ranking. Top 10 modelos eléctricos – agosto 2026 (unidades): BYD Dolphin Mini: 322 BYD Yuan Pro: 84 Chevrolet Spark: 66 JMEV EV3 (EASY): 39 Arcfox S5: 36 Arcfox T1: 24 BAIC EU5: 20 Volvo EX30: 11 Geely EX5: 10 Arcfox T5: 9 El BYD Dolphin Mini fue, con amplia diferencia, el vehículo más elegido del mes, explicando por sí solo casi la mitad del mercado. También se destacó el Yuan Pro, reafirmando la fuerte presencia de la marca china. Entre las propuestas tradicionales, el Chevrolet Spark eléctrico logró posicionarse en el tercer lugar, mientras que el Volvo EX30 se mantuvo como referente dentro del segmento premium. Un mercado cada vez más competitivo El avance de los eléctricos en el país refleja una mayor diversidad de oferta y un cambio en la demanda, con consumidores que comienzan a considerar alternativas de movilidad sustentable. El dominio de marcas chinas es hoy una de las principales tendencias, tanto por volumen como por agresividad comercial, aunque el ingreso de nuevos jugadores —como Smart o Tesla— anticipa un escenario más competitivo hacia adelante.