El auto que no pierde vigencia: sigue siendo el usado más vendido de la Argentina

En un contexto de desaceleración del mercado, este vehículo volvió a ubicarse en lo más alto del ranking de transferencias. Su reputación de confiabilidad, bajo costo de mantenimiento y durabilidad lo mantiene como una de las opciones preferidas por los compradores nacionales.

El mercado de autos usados atraviesa un período de menor actividad, pero hay modelos que continúan demostrando una fortaleza difícil de igualar. Ese es el caso del Volkswagen Gol , que durante mayo volvió a liderar las ventas de vehículos de segunda mano en todo el país.

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Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) , el histórico hatchback registró 7.655 transferencias , consolidándose una vez más como el modelo más elegido por los argentinos. Detrás quedaron la Toyota Hilux , con 5.674 operaciones , y el Chevrolet Corsa/Classic , que alcanzó 3.954 unidades .

El resto del ranking mantuvo una fuerte presencia de pick ups y vehículos compactos de amplia trayectoria en el mercado local:

3. Chevrolet Corsa/Classic: 3.954

4. Ford Ranger: 3.791

5. Volkswagen Amarok: 3.529

6. Peugeot 208: 3.201

7. Ford EcoSport: 2.796

8. Toyota Corolla: 2.731

9. Ford Ka: 2.593

10. Fiat Palio: 2.568

La permanencia del Gol en la cima del mercado refleja la confianza que sigue generando entre los usuarios, incluso después del fin de su producción y su reemplazo por el Polo Track.

Volkswagen-Gol-Trend-5P-Trendline-2020-1.jpg La permanencia del Gol en la cima del mercado refleja la confianza que sigue generando entre los usuarios, incluso después del fin de su producción y su reemplazo por el Polo Track.

Un mercado de autos usados que muestra señales de enfriamiento

Más allá del liderazgo del modelo de Volkswagen, las cifras generales evidenciaron una retracción de la actividad. Durante mayo se comercializaron 144.050 vehículos usados, un volumen que representó una caída del 6,96% frente al mismo mes de 2025.

La comparación mensual también fue negativa. Respecto de abril, cuando se habían concretado 154.792 operaciones, el mercado retrocedió un 6,94%.

Aun así, el acumulado anual continúa mostrando un importante movimiento comercial. Entre enero y mayo se realizaron 736.136 transferencias en todo el país. Sin embargo, ese resultado se ubica un 5,04% por debajo de las 775.213 unidades registradas en igual período del año pasado.